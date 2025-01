Una alfombra roja plagada de estrellas abre la gran noche de los Feroz en Pontevedra

Nadie ha querido perderse estos Premios Feroz en Pontevedra. Hasta la lluvia, que amenazaba con aguar la velada, ha respetado esta gran fiesta del cine y de la televisión, que ha atraído hasta el Recinto Ferial a un amplio firmamento de estrellas.

Todos ellos han brillado con luz propia sobre una alfombra roja en la que, durante tres horas, ha reunido a todos los nominados e invitados a esta gala.

Junto con Pedro Almodóvar, que fue uno de los más aclamados a su llegada, por la reluciente alfombra de los Feroz, pasaron entre otras, las actrices Candela Peña, María León, Carmen Machi o Mónica López, radiantes todas ellas con vestidos con firma de diseñadores nacionales.

Las miradas también fueron para actores que optaban al premio esta noche como Tristán Ulloa, Alberto San Juan, Eduard Fernández, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Eric Auquer o Javier Gutiérrez, que desfilaron por la alfombra entre el entusiasmo del público.

Además, han lucido sus atuendos de gala directores como Alauda Ruiz de Azúa, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Mar Coll o Dani de la Orden; o actrices también nominadas como Silvia Abril, Nawja Nimri, Aixa Villagrán y Emma Vilarasau.

Pero no solo las estrellas nominadas han querido estar en Pontevedra y el paseíllo por la entrada al Recinto Ferial lo han hecho también numerosos invitados a la gala, que se han parado a saludar a los cientos de espectadores que los esperaban a las puertas de la alfombra roja.

Así, han desfilado por ella la presentadora Inés Hernand, la periodista Rosa María Calaf, el guionista Bob Pop, los actores Emma Suárez, María Castro, Omar Ayuso, María Vázquez, Patricia López Arnaiz, Macarena García o Aron Piper o la cómica Yolanda Ramos.

Gala de los Premios Feroz. Mónica Patxot

A su paso por la alfombra roja de los Feroz, todos ellos se han desecho en elogios a la ciudad anfitriona, Pontevedra, como el actor Alejandro Albarracín que ha destacado que "es más bonita de lo que pensaba" y en donde "todos los espacios tienen su magia".

"Es un lujazo estar aquí", ha subrayado la cantante Valeria Castro, que pasó por la alfombra antes que La Dani, presentador de la gala, que ha asegurado haber estado "muy a gusto" toda esta semana y que se ha mostrado "enamorado" de Pontevedra, "una ciudad increíble".

Mónica López, por su parte, ha afirmado estar "muy contenta" de volver a Galicia, en donde ha rodado Rapa, porque estar en Pontevedra "es como cerrar un círculo"; y María Castro, presumiendo de gallega, ha subrayado que "tenían que haberse hecho antes aquí".

Pontevedra, para Jorge Ponce, "es una ciudad super guay" en la que ha prometido que "si me llevo el premio me empadrono". Tras recibir una pegatina con el escudo de la ciudad para decorar el plató de La Revuelta, ha afirmado que "si me dais una empanada la pego también".

"Sois cariñosísimos", ha celebrado un Javier Giner que, acompañado del actor Omar Ayuso, que ha bromeado con que "nos han regalado muchos paraguas", ha prometido pasar sus vacaciones en San Vicente do Mar este verano porque "no sé como no había venido antes aquí".

La Boa Vila es una ciudad "que siempre responde muy bien a estos eventos", ha afirmado Bob Pop, que ha puesto en valor que esté tan bien adaptada a personas en silla de ruedas; e Inés Hernand, preguntada por la gastronomía ha dicho que "cómo no voy a comer bien".

Gala de los Premios Feroz. Mónica Patxot

María Vázquez, que rodó en Pontevedra Matria, ha celebrado que la cultura "llegue a todas partes" y ha reivindicado la diversidad mostrando las letras Q+ en su vestido porque "lo que no vemos no existe"; mientras que Anna Castillo ha destacado "lo bien que se come aquí".

Ya en los compases finales de esta alfombra roja llegaron Julián Lopez, que ha afirmado que "no me imaginaba otro sitio mejor" para esta gala, o la actriz Patricia López Arnáiz, que ha destacado que el centro histórico de Pontevedra "ha sido un descubrimiento increíble".

"Me encanta haber venido, se come fenomenal y la ciudad es preciosa", ha señalado Miguel Bernardeau, algo en lo que ha coincidido Eduard Fernández, que ha destacado que la gente "me ha recibido con muchísimo cariño" y que la ciudad es "muy hermosa".

Eduard Fernández en la Gala de los Premios Feroz. Mónica Patxot

María León, mientras tanto, ha asegurado que los Feroz "han estado muy acertados" de haberse venido a Pontevedra y a una Galicia que, desde que la conoció rodando El caso Asunta, le parece "mágica" y un lugar "al que tenemos que venir mucho a disfrutar de todo".

Acostumbrada a veranear en Galicia, Macarena García ha señalado que "me hace mucha ilusión" estar en Pontevedra "y me ha sorprendido lo cariñosa que ha sido la gente", algo que también ha destacado el actor Daniel Guzmán, junto "con lo preciosa que es la ría y el casco viejo".

Y Candela Peña se ha ofrecido a "dar tres besos a la persona responsable de traer estos premios aquí", a una ciudad que le ha demostrado su cariño. "Que me quieran tanto por la calle es precioso. Me siento hoy que ni Rosalía de Castro", ha señalado.

