Unha alfombra vermella chea de estrelas abre a gran noite dos Feroz en Pontevedra

Ninguén quixo perderse estes Premios Feroz en Pontevedra. Até a choiva, que ameazaba con augar a velada, respectou esta gran festa do cine e da televisión, que atraeu até o Recinto Feiral a un amplo firmamento de estrelas.

Todos eles brillaron con luz propia sobre unha alfombra vermella na que, durante tres horas, reuniu a todos os nomeados e convidados a esta gala.

Xunto con Pedro Almodóvar, que foi un dos máis aclamados á súa chegada, pola relucente alfombra dos Feroz, pasaron entre outras, as actrices Candela Peña, María León, Carmen Machi ou Mónica López, radiantes todas elas con vestidos con firma de deseñadores nacionais.

As miradas tamén foron para actores que optaban ao premio esta noite como Tristán Ulloa, Alberto San Juan, Eduard Fernández, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Eric Auquer ou Javier Gutiérrez, que desfilaron pola alfombra entre o entusiasmo do público.

Ademais, luciron as súas vestimentas de gala directores como Alauda Ruiz de Azúa, Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Mar Coll ou Dani de la Orden; ou actrices tamén nomeadas como Silvia Abril, Nawja Nimri, Aixa Villagrán e Emma Vilarasau.

Pero non só as estrelas nomeadas quixeron estar en Pontevedra e o paseo pola entrada ao Recinto Feiral fixérono tamén numerosos invitados á gala, que se pararon a saudar aos centos de espectadores que os esperaban ás portas da alfombra vermella.

Así, desfilaron por ela a presentadora Inés Hernand, a xornalista Rosa María Calaf, o guionista Bob Pop, os actores Emma Suárez, María Castro, Omar Ayuso, María Vázquez, Patricia López Arnaiz, Macarena García ou Aron Piper ou a cómica Yolanda Ramos.

Gala dos Premios Feroz. Mónica Patxot

Ao seu paso pola alfombra vermella dos Feroz, todos eles desfixéronse en eloxios á cidade anfitrioa, Pontevedra, como o actor Alejandro Albarracín que destacou que "é máis bonita do que pensaba" e onde "todos os espazos teñen a súa maxia".

"Es un lujazo estar aquí" subliñou a cantante Valeria Castro, que pasou pola alfombra antes que La Dani, presentador da gala, que asegurou estar "muy a gusto" toda esta semana e que se mostrou "enamorado" de Pontevedra, "una ciudad increible".

Mónica López, pola súa banda, afirmou estar "muy contenta" de volver a Galicia, onde rodou Rapa, porque estar en Pontevedra "es como cerrar un círculo"; e María Castro, presumindo de galega, subliñou que "tenían que haberse hecho antes aquí".

Pontevedra, para Jorge Ponce, "es una cidade super guay" na que prometeu que "si me llevo el premio me empadrono" Tras recibir un adhesivo co escudo da cidade para decorar o estudio de La Revuelta, afirmou que "si me dais una empanada la pego también".

"Sois cariñosísimos", celebrou un Javier Giner que, acompañado do actor Omar Ayuso, que chanceou con que "nos regalaron muchos paraguas", prometeu pasar as súas vacacións en San Vicente do Mar este verán porque "no sé como no había venido antes aquí".

A Boa Vila é unha cidade "que siempre responde muy bien a estos eventos",, afirmou Bob Pop, que puxo en valor que estea tan ben adaptada a persoas en cadeira de rodas; e Inés Hernand, preguntada pola gastronomía dixo que "cómo no voy a comer bien".

Gala dos Premios Feroz. Mónica Patxot

María Vázquez, que rodou en Pontevedra Matria, celebrou que a cultura "llegue a todas partes" e reivindicou a diversidade mostrando as letras Q+ no seu vestido porque "lo que no vemos no existe"; mentres que Anna Castillo destacou "lo bien que se come aquí".

Xa nos compases finais desta alfombra vermella chegaron Julián Lopez, que afirmou que "no me imaginaba otro sitio mejor" para esta gala, ou a actriz Patricia López Arnáiz, que destacou que o centro histórico de Pontevedra "ha sido un descubrimiento increíble".

"Me encanta haber venido, se come fenomenal y la ciudad es preciosa", sinalou Miguel Bernardeau, algo no que coincidiu Eduard Fernández, que destacou que a xente "me ha recibido con muchísimo cariño" e que a cidade é "muy hermosa".

Eduard Fernández na Gala dos Premios Feroz. Mónica Patxot

María León, mentres tanto, asegurou que os Feroz "han estado muy acertados" de vir a Pontevedra e a unha Galicia que, desde que a coñeceu rodando El caso Asunta, parécelle "mágica" e un lugar "al que tenemos que venir mucho a disfrutar de todo".

Afeita a veranear en Galicia, Macarena García sinalou que "me hace mucha ilusión" estar en Pontevedra "y me ha sorprendido lo cariñosa que ha sido la gente" algo que tamén destacou o actor Daniel Guzmán, xunto "con lo preciosa que es la ría y el casco viejo".

E Candela Peña ofreceuse a "dar tres besos a la persona responsable de traer estos premios aquí", a unha cidade que lle demostrou o seu agarimo. "Que me quieran tanto por la calle es precioso. Me siento hoy que ni Rosalía de Castro", sinalou.

Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot

Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot Gala dos Premios Feroz - Mónica Patxot