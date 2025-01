Traxes de gala para seguir de preto ás estrelas dos Feroz

Rotundo éxito de público no auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra, onde centos de persoas seguiron por unha pantalla xigante a retransmisión que RTVE realizaba da gala que se celebraba a escasos metros, no Recinto Feiral.

O público pontevedrés, que esgotara as entradas gratuítas dispoñibles desde hai días na oficina de turismo da Praza de España, chegou a vestir as súas mellores galas para vivir intensamente a gran festa do audiovisual español, que por primeira vez se celebra en Galicia.

Os asistentes puideron ver o desfile de estrelas, entre as que destacou a presenza do director Pedro Almodóvar, nomeado por "La habitación de al lado".

O público do auditorio vibrou especialmente coa chegada de figuras como Candela Peña, María León, Carmen Machi, Mónica López, Tristán Ulloa, Alberto San Juan ou Javier Gutiérrez, que previamente saudaran aos centos de espectadores congregados na alfombra vermella exterior.

A gala, presentada por La Dani, mantivo un carácter irreverente e festivo nesta entrega dos premios da crítica española.

A velada, que congregou no Recinto Feiral a máis de 1.300 persoas, entre elas 200 personalidades do mundo do cine e da televisión.

Tamén asistiron autoridades políticas como a ministra galega Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda do Goberno, que estaba acompañada polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores durante a gala.