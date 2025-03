Andrea Davila y Carlos Fer, dos Novos Valores que viajan a Madrid y Bruselas con el apoyo del Museo

La Deputación de Pontevedra anunció la mañana del viernes 28 de febrero los nombres de los primeros artistas que participarán en las residencias artísticas Novos Valores.

Andrea Davila Rubio y Carlos Fer desarrollarán sus proyectos en la Fundación Nicole & Walter Leblanc en Bruselas y en Matadero Madrid, respectivamente.

Esta iniciativa refuerza el apoyo a la creación emergente y a la internacionalización del talento artístico gallego.

La presentación del programa contó con la participación del vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, quien estuvo acompañado de los artistas seleccionados, de la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, así como de María Inés Rodríguez, directora de la Fundación Nicole & Walter Leblanc, y Luisa Espino, responsable de las residencias de Matadero Madrid.

El proyecto busca recuperar la esencia de las históricas pensiones artísticas de la Deputación, permitiendo que los nuevos creadores puedan vivir una experiencia enriquecedora en entornos culturales de prestigio.

Las obras creadas durante las residencias serán expuestas en la 32ª Bienal de Pontevedra.

La directora del Museo de Pontevedra manifestó la importancia de fortalecer este tipo de ayudas para los creadores emergentes.

Cada artista recibirá una bolsa de 9.500 euros para apoyar su trabajo durante la residencia.

Andrea Davila Rubio, especializada en escultura contemporánea y estudios culturales, explorará la relación entre el cuerpo humano y el entorno en el proyecto 'The body is earth, which becomes guarden at the touch of water'.

Su trabajo se basa en una visión feminista posthumana, ahondando en los vínculos entre la corporalidade y el medio natural.

Carlos Fer, artista multidisciplinar y comisario con experiencia en docencia y eventos culturales, desarrollará el proyecto 'Exercicios para colgar unha pintura'.

Su investigación se centra en como la disposición de un cuadro influye en su percepción e interacción con el espectador.

Las intitucións, Fundación Nicole & Walter Leblanc y Matadero Madrid, destacaron la importancia de fomentar nuevas perspectivas sobre el arte y la investigación artística.

Este proyecto coloca a Pontevedra como un referente en la promoción del arte contemporánea, reforzando la conexión entre los artistas gallegos y el contexto internacional.