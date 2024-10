Ara Malikian programa conciertos en Pontevedra y Vilagarcía tras aplazar su gira en 2024

Un año después de tener que suspender su gira por Galicia por "problemas de salud", Ara Malikian programa nuevos conciertos en las Rías Baixas.

El popular y reconocido violinista tenía previsto un recital en la Boa Vila en el marco de su gira mundial el pasado 24 de febrero, y lo recupera prácticamente un año después dentro de su nuevo espectáculo 'Intruso'.

Un recital basado en sus vivencias con una óptica muy personal, ya que como el mismo explica en la introducción de la gira "en el Líbano no me consideraban suficiente libanés porque era de origen Armenio; los armenios no me consideraban suficiente Armenio porque había nacido en Líbano; cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno 'intruso' y abrazar la riqueza de mi identidad multicultural", señala sobre una experiencia que se ha reflejado en cada uno de sus conciertos, en los que "cada nota, en cada improvisación, buscaba transmitir la riqueza de mi experiencia multicultural, fusionando las tradiciones más diversas en un sonido único y personal".

El recital de Ara Malikian en Pontevedra tendrá lugar en el Auditorio de Afundación el domingo 9 de febrero de 2025 a las 20.00 horas, con entradas desde los 61,60 euros.

Por su parte el Auditorio Municipal de Vilagarcía acogerá el espectáculo del violinista el sábado 3 de mayo también a las 20.00 horas, en este caso con entradas con un coste a partir de 50,60 euros.