Diego Caro, el estudiante del campus pontevedrés que salta a la gran pantalla con "As Neves"

El jueves 6 de febrero se anunciaron los finalistas de la 23ª edición de los Premios Mestre Mateo.

Uno de los films que más resaltó fue "As Neves", el thriller adolescente dirigido por Sonia Méndez, que acumuló 13 nominaciones entre los que se encuentran los destacados Mejor película, Mejor dirección o Mejor interpretación femenina protagonista.

En el largometraje participó el porriñés Diego Caro, que actualmente cursa el Grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Vigo en Pontevedra, interpretando a Óscar, miembro del grupo de amigos en el que se centra la película.

El film toma lugar en el pueblo ficticio de As Neves, situado en la montaña lucense, y en él un grupo de amigos celebra una fiesta durante la noche de Entroido, donde se drogan con setas por primera vez.

A la mañana siguiente, despiertan con una tormenta de nieve y la noticia de que Paula, una de las jóvenes de la fiesta, ha desaparecido. Comienza una investigación que les marcará para siempre, complicada por una gran nevada y la caída de Internet.

"As Neves" es el primer largometraje de Diego Caro, aunque tuvo una pequeña participación en el film "Live is life" de Dani de la Torre.

En esta entrevista, Diego habla de su experiencia en el rodaje de "As Neves", y de cómo ser estudiante de Comunicación Audiovisual le aporta una visión más amplia del mundo cinematográfico, siendo una gran ayuda a la hora de realizar sus papeles como actor.

Como te sientes sabiendo que tu primera película recibió 13 nominaciones a los Mestre Mateo?

Me siento lleno de orgullo y contentísimo, porque todo el equipo estaba formado por profesionales de pies a cabeza, e hicieron un trabajo excepcional. Pienso que las nominaciones de todos y cada uno de los finalistas de "As Neves" fueron más que merecidas y me alegro mucho por ellos. Se lo merecen más que nadie y ojalá se lleven sus premios. Concretamente estoy orgullosísimo de la nominación que recibió Andrea a Mejor Interpretación Femenina Protagonista, y me haría muy feliz que ganara.

¿Cómo fue tu experiencia en el rodaje, teniendo en cuenta que fue tu primera película? Alcanzó tus expectativas?

"As Neves" fue la primera película en la que tuve un papel más importante, pero ya antes había participado en el film de Dani de la Torre "Live is life" con una pequeña parte, así que ya tenía un contacto previo con un rodaje profesional. Pero no tuvo nada que ver, porque en "Live is life" estuve poco menos de una semana, y en "As Neves" fue mucho más tiempo, tres semanas y algo, casi un mes.

La verdad es que la experiencia alcanzó mis expectativas y las superó, porque además, durante el rodaje, yo estaba cursando el primer año de Comunicación Audiovisual en Pontevedra, y me sentía super afortunado por estar aprendiendo tanto. Ahora lo noto, sobre todo en este año de la carrera, porque justo tengo la asignatura de Ficción, en la que tenemos que intentar llevar adelante varios rodajes, y me acuerdo constantemente de "As Neves" y de los tips que me daban los técnicos. El tiempo que estuve en el rodaje fue para mí como un máster, me ayudó muchísimo. De hecho uno de los profesores me había dicho "ve para allí, y disfruta y aprende lo máximo posible, porque nada de lo que te vamos a decir aquí te va a servir tanto como la experiencia que vas a ganar cuando empieces el rodaje".

¿Cómo fue a trabajar con Sonia Méndez?

Trabajar con Sonia fue increíble. Fue una experiencia muy enriquecedora, le guardo mucho cariño por la confianza que depositó en mí y por todo lo que aprendí con ella. Es una directora que facilita muchísimo el trabajo, expresa muy bien lo que quiere de ti. Además, es muy empática contigo, sabe cómo tratarte, y cuando le propones algo sabe también hacia donde llevarlo. Nos dejó mucha libertad e hizo un trabajo de dirección de actores excelente. Me encantaría volver a trabajar con ella porque fue una experiencia muy valiosa para mí, es un gustazo trabajar con ella.

¿Qué supuso para ti trabajar con un elenco de edades tan similares a la tuya, la mayoría también debutantes?

Siempre mola trabajar con gente de tu edad y hacer amigos nuevos, porque ese buen rollo se trasladó, en mi parecer, a la pantalla. Además, las jornadas de rodaje eran mucho más llevaderas, porque nos llevábamos muy bien, tanto entre nosotros como con el equipo.

Sonia hizo un trabajo de dirección de actores muy bueno, y nos hicimos todos colegas ya antes del rodaje, pues entre ensayos y pruebas de vestuario quedamos muchísimo. Además, durante estos procesos hubo un fin de semana donde todos los chavales marchamos a Fonsagrada para hacer ensayos en localizaciones, y eso fue un punto muy importante en el factor de "crear piña" entre nosotros.

Actualmente seguimos siendo todos colegas, no nos vemos tanto pero continuamos teniendo esa misma confianza.

Fotograma de "As Neves" en el que aparecen, de izquierda a derecha, Santi Carmena, Diego Caro y Xacobe BruñaCósmica Producións, Aquí y Allí Films

¿Cómo llevas compaginar tus estudios de Comunicación Audiovisual con tu faceta como actor?

Llevo bien compaginar ambas facetas, aunque a veces tengo la duda de si estaré haciendo bien en cursar Comunicación Audiovisual o debería estudiar Arte dramático. Antes de elegir que grado realizar este era un pensamiento que se repetía en mi mente. Pensaba: que hago, me meto en Comunicación Audiovisual porque me mola muchísimo el cine y puedo continuar por mi cuenta con la actuación sin desvincularme del mundillo, o hago Arte Dramático que es lo que de verdad me gusta?

Al final tomé la decisión de estudiar Comunicación Audiovisual y no me arrepiento, porque la carrera me gusta y aún tengo tiempo de terminar el grado y continuar con mi formación como actor. Además, no dejé la interpretación de lado porque en la facultad hacemos muchos cortos y yo me propongo siempre para actuar. Hice bastantes proyectos con gente de la universidad, tanto de mi clase como de otros cursos, y estoy super contento.

También seguí haciendo algún cursillo, y considero que todo se compagina bien, ya que lo que estoy haciendo en Comunicación Audiovisual puedo extrapolarlo a la interpretación, y lo mismo con la interpretación para los proyectos de la propia universidad.

¿Cuáles ventajas ves de trabajar tanto detrás como delante de las cámaras? ¿Crees que estudiar Comunicación Audiovisual te ayuda de alguna manera en tus papeles como actor?

Las ventajas que veo de trabajar detrás de la cámara teniendo ya formación como actor son muchísimas. Considero que, al ser yo actor, puedo realizar una buena labor en la dirección de actores, ya que sé que tipo de indicaciones dar, que pedir a los actores y como llevarlos a lo que yo quiero sin que ellos se sientan incómodos. También creo que estudiar Comunicación Audiovisual me ayuda de alguna manera en mis papeles como actor, sobre todo en los rodajes, ya que, con la formación que tengo en mi carrera, sé como facilitar el trabajo a mis compañeros técnicos y hacer que todo salga lo mejor y más rápido posible.

¿Qué es lo que te llama la atención hacia las diferentes facetas del mundo audiovisual?

Lo que más me llama la atención, además de la interpretación, es el departamento de guion. Me gusta muchísimo escribir personajes e historias que puedan aportarle algo a un hipotético espectador. Me encantaría ser guionista en un futuro. Yo intento escribir cualquier cosa que se me ocurra, apuntarla para poder después desarrollarla lo mejor posible porque me interesa muchísimo contar historias que provoquen algo en las personas.

En concreto, la creación de personajes, que también va ligado a mi faceta como actor, me interesa muchísimo y me parece muy interesante. Siempre que veo películas y series en lo que más me fijo, además de la interpretación, es en cómo fueron escritos los personajes, cómo los pensaron psicológicamente, qué tipo de persona son… ese tipo de cosas me interesan muchísimo.

¿Cómo te preparas para tus papeles como actor?

Lo primero que hago es un análisis del personaje, intentar describir cómo es, cómo piensa, cómo actúa, por qué lo hace y qué quiere conseguir con eso. También intento ver qué cosas tengo en común con el personaje para poder llevarlo a mi terreno y empatizar con él. Intento inspirarme en momentos pasados de mi vida o de personas que conozca, y utilizo todos los recursos que pueda tener a mano para poder meterme lo mejor posible en el personaje. Para mí, esa es la forma que más me sirve para preparar un papel. Ya luego tocaría analizar el guion escena a escena y tener claro el arco de personaje, qué desarrollo tiene, cómo comienza y cómo acaba.

¿Cuáles son tus referentes en el mudo audiovisual? ¿Tienes algún o algunos actores o directores favoritos?

Tengo bastantes referentes ya que me gusta mucho el cine. Me considero una persona cinéfila, o un intento de cinéfilo.

Como director favorito, hubo un punto en mi vida en el que fue Quentin Tarantino. Creo que muchos cinéfilos tuvimos esa etapa de ser forofo de Tarantino. Ahora mismo, a nivel español diría Rodrigo Sorogoyen. Me flipa, para mí es un referente. A nivel más internacional, Robert Eggers es uno de mis directores favoritos. Yorgos Lanthimos también me parece muy curioso, me despierta muchas sensaciones y emociones que no siento con otras películas.

En cuanto a intérpretes, de toda la vida mi actor favorito fue Leonardo DiCaprio, junto con Edward Norton, porque el film que más me marcó en la vida fue "Fight Club". Cuando la vi con 14 años me enamoré de las películas. Ya miraba cine, pero esta fue muy importante para mí. Es un tópico pero es la verdad.

A nivel español el más icónico es Javier Bardem. Es un animal, el papel que hace en "No country for old men" es para darle un Óscar y dárselo de rodillas. Ojalá hacer algún día un papel así y hacerlo tan bien como él.

¿Cómo ves tu futuro en el sector audiovisual?

Veo mi futuro en rodajes, siempre que sea posible, tanto detrás como delante de las cámaras, pero siempre en rodajes. Ya estuve en varios y quiero que siga así. Ya sé lo que hay y es algo muy adictivo. Cuando estás allí estás a mil, pero te gusta esa sensación y cuando acabas quieres más, quieres trabajar ya en otro proyecto. Me gustaría que siguiera seguido siendo así, porque, para la edad que tengo, me considero bastante afortunado.