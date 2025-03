Lectura y comunicación se unen en el Salón do Libro de Pontevedra

El Salón do Libro se convierte de nuevo en un espacio de aprendizaje e intercambio con la celebración de la 5ª edición de la Troca de Libros y el 30 aniversario de Ponte nas Ondas, que tendrá lugar el 26 de marzo en el auditorio del Pazo da Cultura de Pontevedra.

Al acto de presentación de la mañana de este jueves 27, acudieron, además del edil de Cultura Demetrio Gómez; David Castro, del IES Torrente Ballester, responsable de la Troca y Santi Veloso impulsor del proyecto Ponte Nas Ondas; María Xosé Dourado del IES Luis Seoane, del equipo coordinador y Paulino Pérez, vicedecano de la Facultade de Comunicación, que partciparán en el programa.

Ambas iniciativas cuentan con una gran participación de centros educativos, familias y entidades culturales, impulsando valores como la sostenibilidad, la comunicación y el trabajo en equipo.

La Troca de Libros, ya consolidada, permite dar una segunda vida a ejemplares de literatura infantil y juvenil.

El alumnado y las familias entregan libros en buenas condiciones en los centros educativos o ANPAs colaboradoras y reciben vales de intercambio. Durante el evento, pueden elegir nuevas lecturas entre los ejemplares disponibles canjeando sus vales.

En esta edición, participan 18 centros de infantil, primaria y secundaria, tanto públicos como concertados, además de la Escuela Oficial de Idiomas.

Como novedad, se incorpora un mural colectivo donde los participantes pueden dejar sus impresiones e ilustraciones.

También se introduce un "pasaporte lector", en el que cada persona puede escribir una dedicatoria o un mensaje para futuros lectores del mismo libro.

Ponte nas Ondas, iniciativa que celebra su 30 aniversario, organiza una jornada radiofónica simultánea en ocho localizaciones de Galicia y Portugal.

El Pazo da Cultura de Pontevedra acoge una de las retransmisiones, con alumnado de diferentes niveles educativos participando en la elaboración de los programas.

La retransmisión en streaming, desde las 10:00 hasta las 15:00 horas, facilita que muchas más personas puedan seguir la programación en directo y pinchar en las retransmisiones que prefieran.

Santiago Veloso, impulsor de Ponte nas Ondas, subrayó que Pontevedra es un lugar especial ya que "é un pouco xuntar sinerxias, é unha actividade educativa, unha actividade que integra o patrimonio, integra a literatura, integra todos os conceptos da formación do alumnadoe".

El evento permite también la asistencia de estudiantes cómo público, además de la interacción con figuras destacadas del panorama cultural como Paco Nogueiras.

En esta iniciativa se suma la Facultade de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Vigo, en la que los alumnos del primero participarán año con actuaciones musicales y podcasts coincidiendo que celebración de los cien años de la radio.

Estas dos propuestas no dependen exclusivamente del Salón del Libro, sino que tienen vida propia. Cada una desarrolla su actividad de manera autónoma, promoviendo la lectura, la cultura y la colaboración educativa más allá de este evento.

El edil de Cultura, Demetrio Gómez, destacó esta idea afirmando: "Non dependerían exactamente do Salón. O que facemos é colaborar unhas actividades con outras para que todo mellore. E neste caso veñen xuntas porque as dúas representan o mellor que se pode facer na educación, que é fornecer o alumnado de ferramentas para a vida cotiá."