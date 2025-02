Lectura e comunicación únense no Salón do Libro de Pontevedra

O Salón do Libro convértese de novo nun espazo de aprendizaxe e intercambio coa celebración da 5ª edición da Troca de Libros e o 30 aniversario de Ponte nas Ondas, que terá lugar o 26 de marzo no auditorio do Pazo da Cultura de Pontevedra.

Ao acto de presentación da mañán deste xoves 27, acudiron, ademais do edil de Cultura Demetrio Gómez; David Castro, do IES Torrente Ballester, responsable da Troca e Santi Veloso impulsor so proxecto Ponte Nas Ondas; María Xosé Dourado do IES Luis Seoane, do equipo coordinador e Paulino Pérez, vicedecano da Facultade de Comunicación, que partcipará no programa.

Ambas iniciativas contan cunha gran participación de centros educativos, familias e entidades culturais, impulsando valores como a sustentabilidade, a comunicación e o traballo en equipo.

A Troca de Libros, xa consolidada, permite dar unha segunda vida a exemplares de literatura infantil e xuvenil.

O alumnado e as familias entregan libros en boas condicións nos centros educativos ou ANPAs colaboradoras e reciben vales de intercambio. Durante o evento, poden elixir novas lecturas entre os exemplares dispoñibles canxeando os seus vales.

Nesta edición, participan 18 centros de infantil, primaria e secundaria, tanto públicos como concertados, ademais da Escola Oficial de Idiomas.

Como novidade, incorpórase un mural colectivo onde os participantes poden deixar as súas impresións e ilustracións.

Tamén se introduce un "pasaporte lector", no que cada persoa pode escribir unha dedicatoria ou unha mensaxe para futuros lectores do mesmo libro.

Ponte nas Ondas, iniciativa que celebra o seu 30 aniversario, organiza unha xornada radiofónica simultánea en oito localizacións de Galicia e Portugal.

O Pazo da Cultura de Pontevedra acolle unha das retransmisións, con alumnado de diferentes niveis educativos participando na elaboración dos programas.

A retransmisión en streaming, dende as 10:00 ata as 15:00 horas, facilita que moitas máis persoas poidan seguir a programación en directo e pinchar nas retransmisións que prefiran.

Santiago Veloso, impulsor de Ponte nas Ondas, subraiou que Pontevedra é un lugar especial xa que "é un pouco xuntar sinerxias, é unha actividade educativa, unha actividade que integra o patrimonio, integra a literatura, integra todos os conceptos da formación do alumnado".

O evento permite tamén a asistencia de estudantes como público, ademais da interacción con figuras destacadas do panorama cultural como Paco Nogueiras.

Nesta iniciativa súmase a Facultade de Comunicación Audiovisual da Universidade de Vigo, na que os alumnos do primeiro ano participarán con actuacións musicais e podcasts coincidindo ca celebración dos cen anos da radio.

Estas dúas propostas non dependen exclusivamente do Salón do Libro, senón que teñen vida propia. Cada unha desenvolve a súa actividade de maneira autónoma, promovendo a lectura, a cultura e a colaboración educativa máis alá deste evento.

O edil de Cultura, Demetrio Gómez, destacou esta idea afirmando: "Non dependerían exactamente do Salón. O que facemos é colaborar unhas actividades con outras para que todo mellore. E neste caso veñen xuntas porque as dúas representan o mellor que se pode facer na educación, que é fornecer o alumnado de ferramentas para a vida cotiá."