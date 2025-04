Llega a Netflix 'El jardinero', la serie que Álvaro Rico y Catalina Sopelana rodaron en Pontevedra

Ha llegado el día. Netflix estrena este viernes 11 de abril la primera temporada de El jardinero, la serie que la productora DLO Producciones grabó en Pontevedra durante casi tres meses.

El jardinero, compuesta por seis episodios, es un thriller romántico creado por Miguel Sáez Carral (Ni una más) y protagonizado por los actores Álvaro Rico (Hasta el cielo: la serie), Cecilia Suárez (La casa de las flores) y Catalina Sopelana (Sky Rojo).

La serie narra la historia de Elmer (Rico) y de su controladora madre, La China Jurado (Suárez), gestora de un vivero que hace de tapadera de un próspero negocio clandestino de asesinatos por encargo.

Para Elmer, matar es la cosa más fácil del mundo, pues un accidente le privó de sentimientos. Sin embargo, cuando planea el asesinato de la encantadora Violeta (Sopelana), una maestra de guardería, se enamora de ella.

Ahora, Elmer debe aprender a amar mientras su madre hace todo lo posible para acabar con la vida de Violeta.

Su rodaje, que se desarrolló entre los meses de febrero y abril del pasado año, tuvo lugar principalmente en Pontevedra, sobre todo en el centro histórico de la capital.

Además, la serie también se grabó, entre otras localizaciones, en el entorno de As Corbaceiras, en el convento de Santa Clara o en el Pazo de Lourizán.

Las Salinas do Ulló (Vilaboa), el puerto de Vilagarcía, el cementerio de Santa Mariña do Dozo (Cambados) o El Náutico y las playas de San Vicente do Mar (O Grove) también están entre los escenarios que podremos ver en esta serie, que completó su rodaje en Toledo y Madrid.