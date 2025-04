Chega a Netflix 'El jardinero', a serie que Álvaro Rico e Catalina Sopelana rodaron en Pontevedra

Chegou o día. Netflix estrea este venres 11 de abril a primeira tempada de El jardinero, a serie que a produtora DLO Producións gravou en Pontevedra durante case tres meses.

El jardinero, composta por seis episodios, é un thriller romántico creado por Miguel Sáez Carral (Ni una máis) e protagonizado polos actores Álvaro Rico (Hasta el cielo: la serie), Cecilia Suárez (La casa de las flores) e Catalina Sopelana (Sky Rojo).

A serie narra a historia de Elmer (Rico) e da súa controladora nai, La China Xurado (Suárez), xestora dun viveiro que fai de tapadeira dun próspero negocio clandestino de asasinatos por encargo.

Para Elmer, matar é a cousa máis fácil do mundo, pois un accidente lle privou de sentimentos. Con todo, cando planea o asasinato da encantadora Violeta (Sopelana), unha mestra de gardaría, namórase dela.

Agora, Elmer debe aprender a amar mentres a súa nai fai todo o posible para acabar coa vida de Violeta.

A súa rodaxe, que se desenvolveu entre os meses de febreiro e abril do pasado ano, tivo lugar principalmente en Pontevedra, sobre todo no centro histórico da capital.

Ademais, a serie tamén se gravou, entre outras localizacións, na contorna das Corbaceiras, no convento de Santa Clara ou no Pazo de Lourizán.

As Salinas do Ulló (Vilaboa), o porto de Vilagarcía, o cemiterio de Santa Mariña do Dozo (Cambados) ou El Náutico e as praias de San Vicente do Mar (O Grove) tamén están entre os escenarios que poderemos ver nesta serie, que completou a súa rodaxe en Toledo e Madrid.