María Isabel, en Pontevedra para celebrar la Feria de Abril en la Sala Zennet

La Feria de Abril, en esta ocasión, también se celebrará en Pontevedra por todo lo alto. Será con el concierto que la artista María Isabel ofrecerá este viernes 2 de mayo en la Sala Zennet.

La intérprete onubense, que saltó a la fama en 2004 cuando ganó el festival de Eurovisión Junior en 2004 con la canción Antes muerta que sencilla, promete pisar con fuerza el escenario de esta sala pontevedresa.

"Tengo muchísimas ganas porque lo vamos a pasar en grande. Quiero ver a todo el mundo allí con sus abanicos y con todo", ha explicado la artista a través de redes sociales.

En su concierto en Pontevedra, María Isabel interpretará todos sus grandes éxitos, entre ellos los temas ¡No me toques las palmas que me conozco!, Pues va a ser que no o Mi jarana.

Con cuatro discos editados, el último de ellos en 2015, la artista ha regresado recientemente a los escenarios después del parón que anunció en 2021 por salud mental.

Tras ser madre, María Isabel ha retomado su vida pública participando en programas como Bailando con las estrellas y protagonizando varios conciertos en directo.

El concierto comenzará a las 00:00 horas y las entradas ya están a la venta.

La programación de la Sala Zennet para la Feria de Abril incluye eventos todos los días con una sesión nocturna con Khris Guez & Gabry D (miércoles 30) o un tardeo de bachata y baile social con Jano Gomez (jueves 1) o la 'pinchada' de Dillage & DJOW (viernes 2).

La oferta se completa con un tardeo especial Feria de Abril y la sesión nocturna con DJ Enter y César Ríos (sábado 3) y con una tarde de flamenco y rumba (domingo 4).