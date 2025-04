María Isabel, en Pontevedra para celebrar a Feira de Abril na Sala Zennet

A Feira de Abril, nesta ocasión, tamén se celebrará en Pontevedra ao grande. Será co concerto que a artista María Isabel ofrecerá este venres 2 de maio na Sala Zennet.

A intérprete onubense, que saltou á fama en 2004 cando gañou o festival de Eurovisión Junior en 2004 coa canción Antes muerta que sencilla, promete pisar con forza o escenario desta sala pontevedresa.

"Teño moitísimas ganas porque o imos a pasar en grande. Quero ver a todo o mundo alí cos seus abanicos e con todo", explicou a artista a través de redes sociais.

No seu concerto en Pontevedra, María Isabel interpretará todos os seus grandes éxitos, entre eles os temas ¡No me toques las palmas que me conozco!, Pues va a ser que no ou Mi jarana.

Con catro discos editados, o último deles en 2015, a artista regresou recentemente aos escenarios despois do parón que anunciou en 2021 por saúde mental.

Tras ser nai, María Isabel retomou a súa vida pública participando en programas como Bailando con las estrellas e protagonizando varios concertos en directo.

O concerto comezará ás 00:00 horas e as entradas xa están á venda.

A programación da Sala Zennet para a Feira de Abril inclúe eventos todos os días cunha sesión nocturna con Khris Guez & Gabry D (mércores 30) ou un tardeo de bachata e baile social con Jano Gomez (xoves 1) ou a 'pinchada' de Dillage & DJOW (venres 2).

A oferta complétase cun tardeo especial Feira de Abril e a sesión nocturna con DJ Enter e César Ríos (sábado 3) e cunha tarde de flamenco e rumba (domingo 4).