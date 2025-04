Alegría desatada polo ascenso na Praza do Teucro... e na Sala Zennet

Non todos os días conséguese un ascenso, e por iso a celebración ten que estar á altura.

Sen dúbida estívoo a que protagonizou o Pontevedra Club de Fútbol tras confirmar o seu salto a Primeira RFEF, e é que tras a animada festa vivida durante case unha hora sobre o céspede do Estadio Municipal de Pasarón os festexos non quedaron aí.

Se no último ascenso viviuse un encontro improvisado cos afeccionados no centro histórico, esta vez o club granate anticipouse preparando unha bonita celebración conxunta. E é que nada máis saír de Pasarón a Praza do Teucro converteuse no epicentro do ascenso. Alí dirixíronse moitos seguidores convocados oficialmente para seguir dando renda solta á súa alegría.

Desde as 20.00 horas un DJ amenizaba a xornada, e a pesar de ser domingo aproveitando que este luns aínda era festivo escolar, moitos nenos sumáronse ás primeiras horas de festexos esperando á chegada dos protagonistas.

Porque todos esperaban os futbolistas, membros do corpo técnico e directiva do Pontevedra, que ás 22.30 horas tiñan previsto sumarse ás celebracións na rúa mesturándose cos seguidores e mostrándolles o agradecemento polo seu apoio incondicional ao longo da tempada.

O plantel apareceu con camisetas conmemorativas do ascenso e a xa popular frase de 'Pontevedra nunca se rende'. Á súa chegada, non faltaron multitude de cánticos, bailes e momentos moi especiais con todos os que até alí se achegaron, que foron moitos.

Foron case dúas horas de éxtases, pero a noite non remataba aí, xa que a festa se trasladou despois ao local de moda, a Sala Zennet, con entrada gratuíta ao levar camiseta do Pontevedra ou co carné de abonado. Alí seguiron caendo as horas entre a alegría desatada. Pouco importaba reducir as horas de soño, porque a ocasión o merecía.

De feito o propio plantel do Pontevedra madruga este luns 21 de abril, xa que ás 11.00 horas estaba prevista unha recepción oficial do presidente da Xunta de Galicia no Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela.

En canto á afección, terá outra ocasión de festexar cos xogadores, que tamén serán recibidos polo Concello de Pontevedra ás 20.00 horas, estando previsto que os protagonistas saian ao balcón da Casa Consistorial.