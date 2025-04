E Pasarón converteuse nunha festa

O Estadio Municipal de Pasarón rozou o cheo absoluto para vivir e festexar o ansiado ascenso do Pontevedra Club de Fútbol a Primeira RFEF.

Practicamente ninguén se moveu do seu asento ao termo do encontro, e é que querían vivir cos protagonistas a alegría de conseguir o obxectivo.

Tras un primeiro corro no centro do terreo de xogo e unha pequena volta ao redor do campo, o plantel granate xuntouse fronte á bancada de Tribuna para recibir a copa que lles acredita como campións de Segunda RFEF.

Unha foto na que non faltou ninguén, como nos festexos, cos lesionados Churre e Cambil vestidos de curto ou o recentemente operado Pelayo Suárez, aínda en muletas.

A alegría era absoluta, e non podían faltar cánticos e xa himnos como o popular 'La Morocha', banda sonora da tempada e que non deixou de soar en Pasarón.

Tras agradecer o apoio a todas e cada unha das bancadas, o momento álxido chegou cando os xogadores e corpo técnico chegaron ao animoso Fondo Norte, que ademais de saltar, festexar e cantar tamén coreou aos protagonistas, incluído un Yago Iglesias que tamén chegou a ser manteado polos seus xogadores.

Como anécdota ademais o Pontevedra fíxose un 'Sergio Ramos' coa copa de campións, que acabou partida en dous no medio da celebración.

Por haber houbo até fogos de artificio, para celebrar como se merecía o ascenso.

Foron momentos de alegría colectiva que, en todo caso, non facían máis nada que comezar, e é que mentres iso sucedía o Pontevedra confirmaba o que tiña preparado para prolongar a xornada, empezando cun encontro cos seus afeccionados na Praza do Teucro e o fin de festa previsto na Sala Zennet.