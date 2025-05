Miguel Costas y King África se preparan para hacer bailar a la Illa do Covo en el Surfing the Lérez 2025

Se presentó la 13ª edición del festival Surfing the Lérez, que se celebrará los días 6 y 7 de junio en la Illa do Covo, también conocida como Illa das Esculturas.

El evento, de acceso completamente gratuito, contará con un cartel ecléctico encabezado por dos figuras de estilos muy diferentes: Miguel Costas, que interpretará un repertorio compuesto en un 80% por temas de Siniestro Total, un 19% de Aerolíneas Federales y un 1% de canciones propias, y el popular King África, una "frikada" que el director del festival, Marcos Rivas, reconoció como "unha apetencia persoal".

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, definió el Surfing the Lérez como "un dos festivais que visito sempre que podo porque é moi agradable", destacando su carácter "urbano, con rock and roll e propostas para todos os gustos".

El regidor subrayó también su carácter mayoritariamente gallego, tanto en las bandas como en los DJ's, "mesmo Amable, que vén de Barcelona, é galego", apuntó.

Con cuatro escenarios diferentes y más de 120 personas trabajando en la organización, el festival espera repetir el éxito de pasadas ediciones. "Calculamos que por eses dous días pasan pola illa unhas 30.000 persoas", afirmó Rivas, quien adelantó que el escenario gastro, estrenado el año pasado, contará este año "con máis visibilidade, mellores equipos e unha programación ampliada".

Además de Miguel Costas y King África, que "vén de Zaragoza en autobús", el cartel del viernes 6 incluirá a Anaut, Anabel Lee, Antía Muíño, Cristalino, María Grep, Montedapena, Néstor Pardo, Nocturna, Repion y Shego, entre otros, así como DJ's como Carlos Crespo, Kris K DJ, La Suprema, Maefield y Nanein.

Miguel Costas en conciertohttps://miguelcostas.com/

El sábado 7 será el turno de Alba Reche, Angel Stanich, Arizona Baby, Capital Voskov, Cora Yako, Grande Amore, Grima, Jarabo, Karavana, Las Dianas, Levitants, Liorta, Melifluo, Ortiga, Portrait, Resaca Emocional, Santi Araújo y Trashi.

Los dj's en esa segunda jornada serán: Dj Amable (Common People), Dj Dinero, Bea Fernandez, BB.Wav B2B Elba, Gorllitox y Señora Dj.

Uno de los escenarios llevará el nombre de "Nothing but the blues", en homenaje al músico local recientemente fallecido Dani Moure, y el festival mantendrá su compromiso solidario con la tradicional recogida de alimentos en colaboración con Rede Axuda.

"O ano pasado batemos récord, e este ano imos tentar facer unha boa campaña. O que máis se precisa é leite, tanto para nenos como para adultos", explicó Rivas.

El mercado emergente volverá a ser uno de los atractivos del festival, con más de 100 propuestas seleccionadas entre numerosas solicitudes. La organización está ultimando también la programación infantil, posiblemente con actividades relacionadas con O Ganapán, según apuntaba Rivas.

"Non hai festival igual en Pontevedra", concluyó Rivas, quien hizo un llamamiento a los asistentes para que colaboren manteniendo limpia la Illa do Covo: "É importante que todo o mundo colabore, que non ensucie a illa. Hai contedores dabondo para deixalo todo limpo".

Durante la presentación, surgió la cuestión de la anulación del festival Galegote este año, otro evento musical en Pontevedra organizado por Marcos Rivas para potenciar grupos que cantan en gallego.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, confirmó que "nas previsións da concellaría está levar a cabo o Galegote o ano que vén de novo", a lo que Rivas añadió que "téñolle máis cariño ao Galegote que ao Surfing, porque penso que as bandas comezan nos bares".