PODCAST. Fernando Benzo: "Hay que aprovechar el thriller para ofrecer novelas que enganchen, pero también para repartir un poco a todo el mundo"

Fernando Benzo no es ningún debutante en el sector literario. Sus títulos se han sumergido en varios géneros y uno de ellos es la novela policíaca. En la penúltima, 'Los perseguidos', con notable éxito ya que se hizo con el Premio Azorín de Novela 2023.

Charlamos con el autor en el podcast 'Cara y cara' y la primera pregunta va precisamente por su reincidencia en la novela negra.

"Yo nunca creí que iba a ser escritor de novela policíaca, pero es verdad que novela a novela me he ido dando cuenta que el género policíaco te permite todo. Cuando tienes construida una trama de intriga que consiga atrapar al lector puedes añadir subtramas de relaciones personales, familiares, amorosas, un elemento social, da para todo y yo cada vez me siento más cómodo en él", dice.

La trama de intriga arranca con la aparición en una nave industrial de los cadáveres de cinco hombres. El esclarecimiento recae en una pareja de inspectores, con perfiles casi antagónicos. Un tópico en el que no cayó Benzo, sino que lo dejó caer conscientemente "para luego alejarme de él".

'El dragón negro' mira a China. Y esta es la parte previa a la escritura que dedica a investigar. Reconoce que "la parte de documentación de las novelas es un placer en sí misma; la disfruto mucho".

Mete a las tríadas chinas, los largos y múltiples tentáculos con que se sostienen y que llevan al público lector hasta el continente africano: "hace años que hay una guerra enormemente cruel por la extracción de minerales, que conlleva sobre todo un drama humano, miles de personas esclavizadas".

Se puede decir que su escritura 'levanta alfombras' y en esta novela lo hace con los medios de comunicación y con el cuerpo policial: "hay que aprovechar el thriller para ofrecer novelas que enganchen, pero también aprovechar para repartir un poco a todo el mundo".

Hablamos de sus personajes, a los que perfila desde la amplitud cromática, ni los malos son completamente malos, ni los buenos son perfectamente buenos.

"Estela es rígida en su forma de actuar y por el contrario Roi es un cínico pasado de vueltas. Pretendo que si Estela desde su cuadratura cae bien, Roi genere confunsión, que ponga nervioso al lector", explica.

En 'El dragón negro' encontramos a Virginia, la ex mujer de uno de los delicuentes más buscados en España y también en su anterior novela, 'Los perseguidos'. Regresa desde Buenos Aires para zanjar su pasado, desconocedora por completo de su papel fundamental en esta historia que narra Benzo.

Quizá no sea la última ocasión en que dé una oportunidad más a alguno de sus personajes: " 'El dragón negro' termina, pero hay personajes que ahí quedan y pueden dar juego. La verdad es que hay alguno que me ha enganchado; y cuando terminas la novela y te separas de ella dices, oye, igual algún día nos reencontramos".