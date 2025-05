PODCAST. Fernando Benzo: "Hai que aproveitar o thriller para ofrecer novelas que enganchen, pero tamén para repartir un pouco a todo o mundo"

Fernando Benzo non é ningún debutante no sector literario. Os seus títulos mergulláronse en varios xéneros e un deles é a novela policíaca. Na penúltima, 'Los perseguidos', con notable éxito xa que se fixo co Premio Azorín de Novela 2023.

Charlamos co autor no podcast 'Cara e cara' e a primeira pregunta vai precisamente pola súa reincidencia na novela negra.

"Eu nunca crin que ía ser escritor de novela policíaca, pero é verdade que novela a novela funme dando conta que o xénero policíaco permíteche todo. Cando tes construída unha trama de intriga que consiga atrapar ao lector podes engadir subtramas de relacións persoais, familiares, amorosas, un elemento social, dá para todo e eu cada vez síntome máis cómodo nel", di.

A trama de intriga arrinca coa aparición nunha nave industrial dos cadáveres de cinco homes. O esclarecemento recae nunha parella de inspectores, con perfís case antagónicos. Un tópico no que non caeu Benzo, senón que o deixou caer conscientemente "para logo afastarme del".

'El dragón negro' mira a China. E esta é a parte previa á escritura que dedica a investigar. Recoñece que "a parte de documentación das novelas é un pracer en si mesma; gózoa moito".

Mete ás tríadas chinesas, os longos e múltiples tentáculos con que se sosteñen e que levan ao público lector até o continente africano: "hai anos que hai unha guerra enormemente cruel pola extracción de minerais, que leva sobre todo un drama humano, miles de persoas esclavizadas".

Pódese dicir que a súa escritura 'levanta alfombras' e nesta novela faio cos medios de comunicación e co corpo policial: "hai que aproveitar o thriller para ofrecer novelas que enganchen, pero tamén aproveitar para repartir un pouco a todo o mundo".

Falamos dos seus personaxes, aos que perfila desde a amplitude cromática, nin os malos son completamente malos, nin os bos son perfectamente bos.

"Estela é ríxida na súa forma de actuar e pola contra Roi é un cínico pasado de voltas. Pretendo que se Estela desde o seu cuadratura cae ben, Roi xere confunsión, que poña nervioso ao lector", explica.

En 'El dragón negro' atopamos a Virginia, a ex muller dun dos delicuentes máis buscados en España e tamén na súa anterior novela, 'Los perseguidos'. Regresa desde Buenos Aires para resolver o seu pasado, descoñecedora por completo do seu papel fundamental nesta historia que narra Benzo.

Quizá non sexa a última ocasión en que dea unha oportunidade máis a algún dos seus personaxes: " 'El dragón negro' termina, pero hai personaxes que aí quedan e poden dar xogo. A verdade é que hai algún que me enganchou; e cando terminas a novela e sepárasche dela dis, ouve, igual algún día reencontrámonos".