'Doce voz de megafonía' está en librerías desde hace un par de meses. Novela número nueve que publica su autor, Xesús Constela. Afincado en Poio, ferrolano de nacimiento, disfruta de una jubilación plenamente activa. Tras una etapa profesional como docente ahora está volcado en lo que más disfruta: escribir y viajar.

Empezamos charla por este nuevo título. Los habitantes de Centro Comercial son confinados en sus viviendas por la aparición de un virus, sin más explicación. Uno de esos ciudadanos comenzará a hacerse preguntas y realizar pesquisas que lo enfrentan al poder dado que altera el orden establecido.

La historía muestra una sociedad absolutamente manipulable y un poder que utiliza todas las herramientas a su alcance para conseguir sus propósitos.

¿Distopía?, ¿descripción del orden actual?. El autor se planteó esta trama en 2020, durante el confinamiento; aunque precisa: "el punto de partida es un confinamiento pero no se menciona nunca pandemia". Detalla igualmente que la idea de instalar a esa ciudadanía en Centro Comercial "parte de uno de los relatos del primer libro que escribí hace más de veinte años, ‘Las humanas proporciones’. Ese Centro Comercial es una imagen de la sociedad en que vivimos, sobre todo en Europa. Está llevado al puro frenesí del consumismo".

Le preguntamos sobre manipuladores y manipulados en esta sociedad global. Y también de su intención de provocar con sus textos al público lector: "me encanta. Me gusta deformar la realidad para llevar a la gente por el camino que me interesa, no para manipular, sino para conducirlos por caminos concretos de la literatura".

Constela ha vuelto a poner en manos de Xerais la edición de 'Doce voz de megafonía'. “Llevo mucho tiempo trabajando con Xerais, estoy encantando del trabajo que hacen con mis libros. Las ediciones están muy cuidadas y tengo mucha libertad para elegir las portadas que me gustan", señala.

En este caso, para la portada escogió una escultura del marinense Eusebio Rivero. "En el momento en que vi esta escultura le pedí permiso para ponerla en la portada. Es justo lo que estoy escribiendo. Una lata vieja oxidada con un montón de personas que parecen felices de estar dentro, y que no parece que va a ningún sitio", describe.

Y hablando de describir y de escribir, no podemos pasar por alto los 'Retallos de mundo' que publica en PontevedraViva y en los que conjuga esas dos facetas: el viajero y el escritor. “Viajar aporta una visión distinta de lo que ves y de lo que tienes aquí y para mí eso es grandioso”, concluye.