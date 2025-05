Pontevedra premia la creatividad juvenil en gallego en el certamen "Ben Veñas, Maio"

El Concello de Pontevedra, en colaboración con los Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística de los centros públicos de enseñanza secundaria, entregaron este sábado en el Pazo da Cultura los premios del certamen "Ben Veñas, Maio".

La iniciativa, consolidada como referente en la promoción del uso del gallego entre la juventud local, suma más de dos décadas de historia abarcando las categorías Tik-Tok y Reels de Instagram (que celebra su cuarta edición), Certamen Musical (24ª edición), Cortometrajes (9ª edición), Fotografía (24ª edición), Cómic (32ª edición), Narración Corta (32ª edición) y Poesía (24ª edición).

En el caso de los Cortometrajes los premios recayeron en Sara Pérez Outeda, del IES Torrente Ballester, por su obra 'O mar non olvida', y en José Saavedra Martínez, Alicia Rivera Bonilla, Sara Martínez Filgueira, Lara García Mejuto y Julia Halcón Félix, del IES A Xunqueira II, por 'Avaricia mortal'.

María García Gutiérrez, del IES A Xunqueira II, se alzó con el primer premio por su fotografía 'Ense no', mientras que el segundo premio fue para Joyce Kamal, del mismo instituto, por 'Max Mix 4'.

En el certamen de Cómic, Santiago Fernández López, del IES Torrente Ballester, obtuvo el primer premio por 'O reto do galego' en la Categoría A y Lucía Crespo Teijeiro, del IES Sánchez Cantón, se hizo con el la segunda posición por 'Chámome Violeta'.



En la Categoría A de Narración Corta, Sara Martínez Filgueira, del IES A Xunqueira II, ganó el primer premio por su narración 'As agullas do destino', mientras que el segundo lo compartieron José Saavedra Martínez, del IES Xunqueira II, con su 'Legado sombrío', y Emma Covelo Fernández, del IES Torrente Ballester, con 'A maldición do Torrente Ballester'.

En la Categoría B, el primer premio fue para María García Gutiérrez, del IES A Xunqueira II, por 'O fío do tempo en galego'.

En el certamen de Poesía, Noa Alfonsín López, del IES Valle Inclán, se hizo con el primer premio en la Categoría A por su poema 'TOC' y Alicia Rivera Bonilla, del IES A Xunqueira II, se llevó el segundo por 'Anécdotas dende a mirilla'.

En la Categoría B, María García Gutiérrez, del IES A Xunqueira II, ganó el primer premio por 'Falabamos baixiño' y el segundo recayó en Breixo Rivas Remiseiro, del IES Xunqueira II, por 'Alén das guerras'.

Por último, los premios musicales fueron para 'As Meigas', formado por Sara Martínez Filgueira e Julia Falcón Félix del IES Xunqueira II y 'Os Demoanxos', integrado por Carlos Blanco Rodríguez y Bruno González Martínez del IES Sánchez Cantón; mientras que el Premio Especial fue para 'Sudden Ray of Hope', compuesto por Miguel Pérez Alonso, Eneko Leonet González, Mario Lueiro Fernández, Gabriela Piñeiro y Ana Lusquiños Llorens.