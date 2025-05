PODCAST. La pontevedresa Sabela Senn recrea libremente a Safo de Lesbos en 'La décima musa'

'La décima musa' no es una novela histórica pese a que su protagonista sea una mujer que ha trascendido en la historia. Este título escrito por la pontevedresa Sabela Senn Lozoya, siendo una biografía ficcionada es musicología feminista.

Lo sabe bien y lo explica la autora, que es musicoterapeuta, violinista y pedagoga de lenguaje musical.

"No hay muchos nombres femeninos en la historia de la música y el primero que sale es el de Safo de Lesbos. Era una mujer adelantada a su tiempo, fue una figura muy respetada y siempre me llamó la atención. Sabemos mucho de Beethoven, Mozart... pero hay figuras femeninas muy llamativas de las que estaría bien saber más, pero que fueron silenciadas", expone.

El relato biográfico cuenta con mucho aporte de ficción y de licencias históricas; por ejemplo ha reunido a un buen número de personajes reales en esta novela pese a que no fuesen coetáneos de Safo. La parte más fiel a la documentación corresponde a los dioses de la mitología clásica.

"Yo me imagino a Safo como a una Hipatia de Alejandría. Las características de las dos son muy parecidas, pero a Hipatia le salió muy caro. Safo no terminó igual, pero también tuvo muchas trabas", apunta.

Llama la atención cómo ha escogido a sus lectores cero para que puliesen la escritura: "quise que fuesen una escritora de novela de fantasía, un escritor de novela histórica y una experta en mitología". La editorial que finalmente se ha encargado de su publicación ha sido Knowmadas Books.

Explica durante el podcast el por qué del título de la novela y habla igualmente de la derivación que el nombre de esta mujer tiene: el safismo deriva de Safo y refiere a la bisexualidad y homosexualidad de la mujer.

"Yo me he imaginado a una Safo muy libre, no menciono en ningún momento el lesbianismo. Lo hago de forma más natural sin entrar tampoco en reivindicaciones ni juicios", aclara.

'La décima musa' es un libro que recomienda a un público joven y adulto. Hay creación artística, libertad, amor, deseo sin etiquetas y relaciones familiares intensas y complejas.

El debut ante el público de esta novela será este mismo sábado 17 por la mañana con la presencia de Sabela Senn en la Feria del Libro de Marín; por la tarde firmará ejemplares en el barrio del Calvario en Vigo. La presentación oficial será el 29 de mayo en la Librería Nobel de Pontevedra.

Posteriormente también ha cerrado compromisos que la llevarán a la Feria del Libro de Porriño, a la Festa dos Libros de Pontevedra y la de A Coruña.