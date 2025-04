Sabela, LODE y Soulmacklein, tres artistas gallegos para cerrar el cartel del Bigsound Pontevedra

Tres artistas gallegos que representan la nueva ola de talento local, Sabela, LODE y Soulmacklein, son las últimas confirmaciones para la primera edición del festival Bigsound Pontevedra, que se celebrará en el Parque de Tafisa los días 11 y 12 de julio.

Estas incorporaciones se suman a Tanxugueiras, el grupo gallego más destacado del momento, que ya formaba parte del cartel de este festival que, además de su compromiso con la escena urbana global, busca también impulsar y visibilizar las voces emergentes del panorama gallego.

Referente de la escena pop-electrónica gallega, Sabela llega a Bigsound como la gran embajadora de un sonido que triunfa en el panorama musical actual.

Con éxitos como Hi, My Love o Eu espero aquí, producidos junto al aclamado productor Ed Is Dead, la artista presenta en 2025 un nuevo EP con el que inaugura una etapa en el que apuesta por un sonido más internacional manteniendo presentes sus raíces.

Pionero del hip hop gallego y miembro fundador del mítico grupo Delahoja, Soulmacklein representa la memoria viva de la música urbana hecha en Galicia.

Actualmente está inmerso en su carrera en solitario, lanzando su LP en solitario Welcome to la Isla y preparando nuevos trabajos discográficos para 2025.

LODE, por su parte, se ha convertido en una de las grandes promesas del género urbano nacional. Desde Narón, este cantante, compositor y bailarín ha conquistado al público con su mezcla de sonidos actuales y baile.

Tras su paso por La Voz o El Hormiguero, prepara un nuevo EP que presentará este año en la Sala Capitol de Santiago con un directo vibrante que redefinirá el género urbano desde Galicia.

Además de estas tres últimas incorporaciones, el festival ha desvelado también el cartel por días y ha iniciado la venta de entradas para cada una de las jornadas.

La jornada inaugural de Bigsound Pontevedra será una auténtica celebración del pop urbano, el reguetón y la fusión latina, mientras que el segundo día ofrecerá una propuesta más diverssa y alternativas, combinando sonidos urbanos globales con nuevas voces del pop, el trap y el rap.

Así, Nicky Jam, Maria Becerra, Juan Magán, Abraham Mateo, Cali y El Dandee, DePol, Luck Ra, Marc Seguí, Sabela, Tanxugueiras y un invitado sorpresa actuarán el viernes 11 de julio.

Al día siguiente será el turno de Rels B, Omar Montes, Amaia, Julieta, La Zowi, Leire Martínez, LODE, María Escarmiento, Ptazeta, Juanjo García DJ y Soulmacklein.