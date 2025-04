Sabela, LODE e Soulmacklein, tres artistas galegos para pechar o cartel do Bigsound Pontevedra

Tres artistas galegos que representan a nova onda de talento local, Sabela, LODE e Soulmacklein, son as últimas confirmacións para a primeira edición do festival Bigsound Pontevedra, que se celebrará no Parque de Tafisa os días 11 e 12 de xullo.

Estas incorporacións súmanse a Tanxugueiras, o grupo galego máis destacado do momento, que xa formaba parte do cartel deste festival que, ademais do seu compromiso coa escena urbana global, busca tamén impulsar e visibilizar as voces emerxentes do panorama galego.

Referente da escena pop-electrónica galega, Sabela chega a Bigsound como a gran embaixadora dun son que triunfa no panorama musical actual.

Con éxitos como Hi, My Love ou Eu espero aquí, producidos xunto ao aclamado produtor Ed Is Dead, a artista presenta en 2025 un novo EP co que inaugura unha etapa no que aposta por un son máis internacional mantendo presentes as súas raíces.

Pioneiro do hip hop galego e membro fundador do mítico grupo Delahoja, Soulmacklein representa a memoria viva da música urbana feita en Galicia.

Actualmente está inmerso na súa carreira en solitario, lanzando o seu LP en solitario Welcome to la Isla e preparando novos traballos discográficos para 2025.

LODE, pola súa banda, converteuse nunha das grandes promesas do xénero urbano nacional. Desde Narón, este cantante, compositor e bailarín conquistou ao público coa súa mestura de sons actuais e baile.

Tras o seu paso por LaVoz ou El Hormiguero, prepara un novo EP que presentará este ano na Sala Capitol de Santiago cun directo vibrante que redefinirá o xénero urbano desde Galicia.

Ademais destas tres últimas incorporacións, o festival desvelou tamén o cartel por días e iniciou a venda de entradas para cada unha das xornadas.

A xornada inaugural de Bigsound Pontevedra será unha auténtica celebración do pop urbano, o reguetón e a fusión latina, mentres que o segundo día ofrecerá unha proposta máis diverssa e alternativas, combinando sons urbanos globais con novas voces do pop, o trap e o rap.

Así, Nicky Jam, Maria Becerra, Juan Magán, Abraham Mateo, Cali y El Dandee, DePol, Luck Ra, Marc Seguí, Sabela, Tanxugueiras e unha convidado sorpresa actuarán o venres 11 de xullo.

Ao día seguinte será a quenda de Rels B, Omar Montes, Amaia, Julieta, La Zowi, Leire Martínez, LODE, María Escarmiento, Ptazeta, Juanjo García DJ e Soulmacklein.