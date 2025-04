El teatro universitario internacional vuelve a citarse en el Principal en mayo

El Teatro Principal de Pontevedra se convertirá en un punto de encuentro para el teatro universitario internacional durante la primera quincena de mayo.

La XVI Mostra Internacional de Teatro Universitario de Pontevedra (Miteu) ofrecerá cinco representaciones de grupos procedentes de los tres campus de la Universidade de Vigo y de universidades de Portugal y México.

El evento, promovido por la Vicerrectoría do campus pontevedrés en colaboración con el Concello de Pontevedra, se celebrará entre el 5 y el 16 de mayo, con todas las funciones programadas a las 20:30 horas y entrada gratuita para el público.

Según explica Luis Torres, director de área adjunto a la Vicerreitoría, esta edición busca "dotar de un carácter internacional a la muestra", a la vez que servir como escaparate para los diferentes grupos teatrales de la Universidade de Vigo.

La programación dará comienzo el lunes 5 de mayo con el espectáculo "Quem é ela?", a cargo del grupo Ladrem de la Universidade do Minho (Portugal). Esta obra, con dramaturgia de Pedro Galiza y dirección de Ana Marques, presenta "la historia de una Ella, que no tiene nombre, no tiene cuerpo, pero que está presente en estas seis voces, en estos seis cuerpos".

El miércoles 7 llegará desde México "Luchadoras", un drama social escrito y dirigido por Carla Novi que aborda la violencia contra las mujeres en la sociedad mexicana a través de la historia de una luchadora profesional.

El viernes 9 será el turno del grupo ourensán Maricastaña, que presentará "Ludovico 2.5", una adaptación libre de la novela "La naranja mecánica" de Anthony Burguess, dirigida por Fernando Dacosta y concebida como "una sátira social y una propuesta alrededor de la violencia".

Uno de los momentos más esperados de la muestra tendrá lugar el miércoles 14, cuando el recientemente constituido Grupo de Teatro do Campus de Pontevedra hará su estreno oficial con "Saxo tenor", un montaje basado en una obra de Roberto Vidal Bolaño.

Dirigida por Salvador del Río y Omar Ferrín, cuenta con un elenco de 14 personas que representarán esta historia sobre la investigación de una muerte violenta.

La muestra concluirá el viernes 16 con la representación de "Divinas palabras" de Valle-Inclán, a cargo del aula de teatro del campus vigués, bajo la dirección de Casilda Alfaro y Sonia Rúa.

Como complemento a la programación teatral, el Coro Polifónico do Campus de Pontevedra ofrecerá un pequeño concierto dentro de la programación del Miteu, según recoge el DUVI.

Esta iniciativa forma parte del convenio para el fomento de actividades culturales y creativas firmado entre la Universidade y el Concello en 2024.