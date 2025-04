O teatro universitario internacional volve citarse no Principal en maio

O Teatro Principal de Pontevedra converterase nun punto de encontro para o teatro universitario internacional durante a primeira quincena de maio.

A XVI Mostra Internacional de Teatro Universitario de Pontevedra (Miteu) ofrecerá cinco representacións de grupos procedentes dos tres campus da Universidade de Vigo e de universidades de Portugal e México.

O evento, promovido pola Vicerreitoría do campus pontevedrés en colaboración co Concello de Pontevedra, celebrarase entre o 5 e o 16 de maio, con todas as funcións programadas ás 20:30 horas e entrada gratuíta para o público.

Segundo explica Luis Torres, director de área adxunto á Vicerreitoría, esta edición busca "dotar dun carácter internacional á mostra", á vez que servir como escaparate para os diferentes grupos teatrais da Universidade de Vigo.

A programación dará comezo o luns 5 de maio co espectáculo "Quem é ela?", a cargo do grupo Ladrem da Universidade do Minho (Portugal). Esta obra, con dramaturxia de Pedro Galiza e dirección de Ana Marques, presenta "a historia dunha Ela, que non ten nome, non ten corpo, pero que está presente nestas seis voces, nestes seis corpos".

O mércores 7 chegará desde México "Luchadoras", un drama social escrito e dirixido por Carla Novi que aborda a violencia contra as mulleres na sociedade mexicana a través da historia dunha loitadora profesional.

O venres 9 será a quenda do grupo ourensán Maricastaña, que presentará "Ludovico 2.5", unha adaptación libre da novela "A laranxa mecánica" de Anthony Burguess, dirixida por Fernando Dacosta e concibida como "unha sátira social e unha proposta ao redor da violencia".

Un dos momentos máis esperados da mostra terá lugar o mércores 14, cando o recentemente constituído Grupo de Teatro do Campus de Pontevedra fará a súa estrea oficial con "Saxo tenor", unha montaxe baseada nunha obra de Roberto Vidal Bolaño.

Dirixida por Salvador del Río e Omar Ferrín, conta cun elenco de 14 persoas que representarán esta historia sobre a investigación dunha morte violenta.

A mostra concluirá o venres 16 coa representación de "Divinas palabras" de Valle-Inclán, a cargo da aula de teatro do campus vigués, baixo a dirección de Casilda Alfaro e Sonia Rúa.

Como complemento á programación teatral, o Coro Polifónico do Campus de Pontevedra ofrecerá un pequeno concerto dentro da programación do Miteu, segundo recolle o DUVI.

Esta iniciativa forma parte do convenio para o fomento de actividades culturais e creativas asinado entre a Universidade e o Concello en 2024.