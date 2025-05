PODCAST. Xabier Díaz, un músico cuya reivindicación llega a buen fin: las Letras Galegas para cantareiras y pandereteiras

Cuánta responsabilidad tiene Xabier Díaz en el hecho de que cantareiras y pandereteiras sean reconocidas en el Día das Letras Galegas 2025 solo lo sabrán en la Real Academia Galega. Lo cierto es que leer o escuchar su reivindicación tiempo antes de la declaración institucional no pasa inadvertida.

Era obligado preguntarle durante el tiempo de charla en el podcast 'Cara a cara'. "La había hecho desde los escenarios, no solo interpelando a la RAG sino también a la sociedad en general. Creo que era una tarea pendiente. Merecían esa justicia y no sé si fue de tanto reclamarla. Estoy contento con el resultado, quién hiciera la solicitud o quién gritara eso no importa tanto como reconocer ahora a esas mujeres y a ese patrimonio gigantesco que muchas veces no somos conscientes de la dimensión que tiene y que ellas fueran guardando y transmitiendo de generación en generación", responde.

Su vínculo con la música tradicional empezó con la gaita, sumó sus credenciales a Xacarandaina, Rumbadeira, Berrogüeto o aCadaCanto y empezó una transición "propiciada por un compromiso".

"Fui consciente de que había una parte de nuestro folclore y nuestra identidad musical que no era tan visible para la sociedad en general y que no se proyectaba en la música profesional como ahora se está haciendo, a pesar de que hay antecedentes como Leilía o Mercedes Peón", recuerda. Y entonces "sentí la necesidad de comprometerme con los instrumentos de percusión de mano y cantar acompañado de esos instrumentos".

Su aportación profesional a este patrimonio inmaterial que conservaron las cantareiras y pandereteiras está ahora compendiado en un disco-libro titulado 'Cancionero Galego Serodio'. Díaz lo describe como una especie de "álbum familiar, de juventud, porque esas señoras y señores que grabé son parte de mi vida, pasé ratos maravillosos. En el libro está la transcripción de seiscientas coplas; de una parte importante que fui aprendiendo de ellas y ellos; fotos de aquellas grabaciones; un disco con cuarenta y cinco piezas originales de esas grabaciones y una suerte de anecdotario que fue sucediendo durante ese camino".

A la edición del 'Cancionero Galego Serodio', está añadiendo la difusión en su canal de YouTube de un vídeo semanal con alguna de aquellas mujeres y hombres 'informantes' e igualmente en su perfil de X la 'Copla do Día'.

Le preguntamos también sobre la efervescencia que está manifestando el denominado nuevo tradi; las revisiones que los artistas jóvenes están haciendo de sus músicas tradicionales. "Es un caso muy normal, muy orgánico y quizá en España y Galicia creo que tardío. La música tradicional y folk estuvo restringida a un género concreto y ahora la podemos escuchar mezclada con electrónica, con rap, con rock and roll, etcétera... y me parece algo muy natural. Además el caso gallego es muy vanguardista en ese sentido. En Galicia siempre se dieron los pasos, quizás por delante de otras regiones y ahora en Asturias, País Vasco, Cataluña o las Castillas es un fenómeno imparable porque la materia prima es extraordinaria".

Este próximo sábado 10 de mayo actuará en el Teatro Principal de Pontevedra junto a Adufeiras de Salitre. "Es un escenario especial porque por allá por el 2005 o 2004 hice mi primer concierto, profesional de alguna manera, y es un lugar emblemático para mí". Presentará 'Axúdame a sentir', un disco y una gira que lleva más de un año de rodaje. Motivo por el que "es el mejor momento para escuchar este directo".

Una ocasión para hacer un paréntesis a la rutina, obligaciones o preocupaciones y vivir una actuación en directo; máxime cuando "los conciertos empiezan a ser un lugar donde se produce un ritual irremplazable por la Inteligencia Artificial, por un teléfono, por una app... es algo que pasa ahí y si no estás no lo vas a disfrutar", concluye.