Aire a domicilio para el Pontevedra con un sólido triunfo en Escobedo

Importante triunfo el conseguido este sábado por el Pontevedra Club de Fútbol en Cantabria, en su visita al campo del Escobedo (0-2), para recuperar sensaciones y confianza.

Comentaba Yago Iglesias en la rueda de prensa previa al choque que el duelo de dos semanas atrás en Langreo (0-2), también sobre superficie artificial, era un buen espejo en el que mirarse para olvidar el tropiezo contra el Marino en Pasarón, y así lo demostró el técnico ya desde el once inicial recuperando el plan que había puesto en juego en aquel encuentro.

Samu Mayo y Cambil compartían línea en la medular, con Yelko Pino más adelantado y con Dalisson tirado al costado izquierdo y Chiqui al derecho. Iago Novo era el damnificado de la decisión, volviendo además Rufo a la titularidad en punta. En la portería y la zaga no había cambios con Edu bajo palos y Garay, Churre, Mario y Álex González en la línea de cuatro.

Avisó en apenas segundos de sus intenciones el conjunto local, en una acción de juego directo que terminó con un peligroso remate de cabeza de Saza, aunque invalidado por fuera de juego.

La réplica del Pontevedra fue todavía más clara. No se habían cumplido aún dos minutos cuando Álex González progresó por la izquierda, centro raso a la llegada de Yelko y el 10 estrellaba su disparo en la madera.

No era un día para el virtuosismo, y lo entendieron los granates intentando ser lo más sólidos posibles sobre el césped sintético del Eusebio Arce. Por eso aunque con mayor presencia ofensiva que su rival, la batalla estaba sobre todo en la zona medular.

Álex lo probó con un disparo desde la frontal que se fue desviado por poco, pero fue Dalisson el que empezó a desnivelar la balanza a balón parado a los 25 minutos. Fue en una falta en el costado del área lanzada con veneno por el jugador granate. No tocó nadie el cuero, pero se fue cerrando y terminó en el fondo de la red para hacer el 0-1.

Fue un duro golpe para los locales, y sin tiempo casi para asimilarlo llegó el 0-2, de nuevo por medio de Dalisson al aprovechar el rechace que el portero del Escobedo dejó muerto dentro del área tras salvar un remate del propio 18.

𝐃𝐀𝐋𝐈-𝐆𝐎𝐋 𝐱𝟐

⏱️🔥 26' 30' en catro minutos, os dous goles



O xogador do @PontevedraCFSAD marca un dobrete e o cadro granate gaña no campo do @UMEscobedo (0-2) pic.twitter.com/H8rfazZGp9