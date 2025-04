Antía Chamosa y un doblete que confirma su paso al frente hacia la élite mundial: "Estoy contentísima"

La temporada atlética de 2025, recién iniciada la competición al aire libre, está siendo la de la confirmación en la élite de Antía Chamosa.

Si su buen hacer ya la había llevado a ser parte del equipo olímpico español en París 2024, como reserva, la pontevedresa ha dado un nuevo salto de calidad para derribar las pocas barreras que le faltaban.

Lo demostró a principios de marzo en Marín ganando el oro en el Campeonato de España de 35 Kilómetros Marcha, y lo ha confirmado este domingo 30 de marzo en la distancia olímpica, al ganar su primer oro absoluto en el Campeonato de España de 20 Kilómetros Marcha.

Pero es que además su marca dice muchas cosas del momento de forma que atraviesa Antía.

En el Nacional disputado en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, Chamosa paró el cronómetro 1 hora, 27 minutos y 55, pulverizando su anterior plusmarca personal.

Este tiempo no sólo supone fijar un nuevo récord gallego absoluto de la distancia, sino que es la quinta mejor marca española de la historia, la quinta mejor marca mundial del año y la coloca como líder europea de la temporada.Además es inferior a la marca exigida por la World Athletics para el Mundial del Tokio 2025, y por si fuera poco el triunfo le otorga la preselección directa para la próxima Copa de Europa de Marcha por equipos.

"Estoy contentísima. Sobre todo esa marca, que no me esperaba. No sabía cómo me iba a encontrar después del 35 kilómetros, y muy contenta por bajar de esa barrera de 1 hora 28", explicó tras la carrera en declaraciones difundidas por la Real Federación Española de Atletismo.

Con todos ustedes, Antía Chamosa ✨



🥇🥇 20km y 35km en el #CEmarcha y un marcón histórico de 1:27:55💥



Contentísima con su actuación y disfrutando con los suyos de todos sus éxitos pic.twitter.com/eN1JIbHh9d — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) March 30, 2025

Antía se garantiza así estar en las grandes competiciones internacionales de la temporada en la prueba más importante de la marcha atlética.

A ello le suma que en Marín su registro en los 35 kilómetros (2:44.50) también supuso un nuevo récord autonómico y mínima mundialista como cuarta mejor marca española de la historia.

Unos tiempos que refuerzan el trabajo de preparación que ha llevado a cabo la pontevedresa durante el invierno, y que hacen ver que su techo competitivo todavía está por llegar.