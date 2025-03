Antía Chamosa e un dobrete que confirma o seu paso á fronte cara á elite mundial: "Estou contentísima"

A tempada atlética de 2025, recentemente iniciada a competición ao aire libre, está a ser a da confirmación na elite de Antía Chamosa.

Se o seu bo facer xa a levou a ser parte do equipo olímpico español en París 2024, como reserva, a pontevedresa deu un novo salto de calidade para derrubar as poucas barreiras que lle faltaban.

Demostrouno a principios de marzo en Marín gañando o ouro no Campionato de España de 35 Quilómetros Marcha, e confirmouno este domingo 30 de marzo na distancia olímpica, ao gañar o seu primeiro ouro absoluto no Campionato de España de 20 Quilómetros Marcha.

Pero é que ademais a súa marca di moitas cousas do momento de forma que atravesa Antía.

No Nacional disputado na localidade murciana de San Pedro del Pinatar, Chamosa parou o cronómetro 1 hora, 27 minutos e 55, pulverizando a súa anterior plusmarca persoal.

Este tempo non só supón fixar unha nova marca galega absoluto da distancia, senón que é a quinta mellor marca española da historia, a quinta mellor marca mundial do ano e colócaa como líder europea da tempada.Ademais é inferior á marca esixida pola World Athletics para o Mundial do Tokio 2025, e aínda por riba o triunfo outórgalle a preselección directa para a próxima Copa de Europa de Marcha por equipos.

"Estou contentísima. Sobre todo esa marca, que non me esperaba. Non sabía como me ía a atopar despois dos 35 quilómetros, e moi contenta por baixar desa barreira de 1 hora 28", explicou tras a carreira en declaracións difundidas pola Real Federación Española de Atletismo.

Con todos ustedes, Antía Chamosa ✨



🥇🥇 20km y 35km en el #CEmarcha y un marcón histórico de 1:27:55💥



Contentísima con su actuación y disfrutando con los suyos de todos sus éxitos pic.twitter.com/eN1JIbHh9d — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) March 30, 2025

Antía garante así estar nas grandes competicións internacionais da tempada na proba máis importante da marcha atlética.

A iso súmalle que en Marín o seu rexistro nos 35 quilómetros (2:44.50) tamén supuxo unha nova marca autonómica e mínima mundialista como cuarta mellor marca española da historia.

Uns tempos que reforzan o traballo de preparación que levou a cabo a pontevedresa durante o inverno, e que fan ver que o seu teito competitivo aínda está por chegar.