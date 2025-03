Duras acusaciones del entrenador del Numancia hacia el Pontevedra: "Nos ha ganado un equipo que sólo hace trampas"

Incendiaria rueda de prensa la que ha ofrecido el entrenador del Numancia, Aitor Calle, tras la derrota de su equipo este miércoles en el Estadio Municipal de Pasarón frente al Pontevedra Club de Fútbol.

Para el técnico numantino "nos ha ganado un Pontevedra que menos a fútbol ha jugado a todo".

"Después de analizar mucho al Pontevedra ha sido de los partidos más rácanos que ha hecho con mucha diferencia. Creo que hemos merecido muchísimo más y me voy frustrado, porque creo que solo había una equipo que ha querido ganar este partido y hemos sido nosotros", se ha despachado ante los numerosos medios de comunicación presentes.

Su única autocrítica de hecho fue reconocer que "no hemos acertado", ya que a su juicio "el Pontevedra no ha querido saber nada del partido y nosotros lo hemos intentado con nuestro estilo, con nuestra identidad, con muchas ganas, pero con poco acierto, y creo que hemos hecho todo lo necesario excepto marcar para habernos llevado como mínimo un empate".

Según Calle, con respecto a sus jugadores, "hemos hecho un partido noble, limpio, intenso como somos, con el corazón. Hemos puesto todo pero hay cosas que no, no todo vale", ha defendido.

Su explicación ha ido aumentando de intensidad al referirse a ciertas acciones polémicas, quejándose de que el Pontevedra "ha sido favorecido por las decisiones arbitrales", en referencia sobre todo a la posición de Dalisson en la acción del gol reclamada como fuera de juego.

Además "hemos tenido que aguantar situaciones como las del final. Cuatro minutos atendiendo a Edo Sousa y sólo han dado seis minutos de prolongación. Que Yelko Pino se meta dentro del campo dos metros para cortar una jugada de Góngora me parece algo... vamos, jamás pensaría que un jugador de la talla de Yelko haga una cosa así para cortar un contrataque de un rival. Ese es el Pontevedra que nos ha ganado hoy, sin hacernos ninguna ocasión y con ese tipo de artimañas. He tenido que aguantar de todo en la tribuna, que si somos unos leñeros, que si somos no sé qué, y resulta que nos gana un equipo que sólo hace trampas. Qué tristeza", afirmó el entrenador del Numancia.

Por último Aitor Calle defendió estar "muy orgulloso" de su equipo avanzando que no dan la batalla del ascenso por perdida, ya que "vamos a seguir peleando. Es nuestra identidad, es nuestro estilo y nos vamos a dejar la vida en esto. Quedan 21 puntos por delante y todavía estamos vivos, a pesar de este resultado".