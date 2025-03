Yago Iglesias: "Por los dos lados había tensión. Sabíamos lo que nos jugábamos"

Orgulloso y "muy contento con el equipo, porque lo han dejado todo en el campo y aún por encima nos hemos llevado los tres puntos".

Así ha comparecido Yago Iglesias en la sala de prensa del Estadio Municipal de Pasarón tras el trabajadísimo triunfo de su equipo frente al Numancia, que le deja al frente de la tabla con cuatro puntos de distancia sobre su principal rival.

En un primer momento el entrenador del Pontevedra no quiso entrar a valorar las incendiarias declaraciones de Aitor Calle tras el choque, acusando a los granates de ser un equipo que "sólo hace trampas", pero después sí que terminó defendiendo la actuación de los suyos en un duelo en el que "nos tocó ponernos el mono de trabajo".

"A Aitor lo considero un entrenador top, no sólo en esta categoría. Considero que su Numancia es súper competitivo, que es un equipazo y no voy a entrar a valorar si el árbitro nos ayudó, nos perjudicó o si el resultado es justo", empezó diciendo para reconocer después que "al final es lo que se dice en una liga regular, que hay veces que te ayudan o pintan a tu favor y otras veces no. Si esta nos tocó al Pontevedra pues me alegro porque me tocó a mí", señaló.

"Si me pongo a hablar del árbitro, es que en la segunda parte todas las faltas eran en el campo del Pontevedra, en el campo de Numancia no ha habido ninguna. Añade seis minutos, hay una situación de tangana que viene de su banquillo y añade tres o cuatro más", analizó Iglesias antes de explicar la bronca que se vivió en el descuento en la zona de banquillos.

"Hay unha situación de transición, unha falta que no nós pitan, el jugador pasa cerca del banquillo y los jugadores del banquillo dan un paso adelante e intentan que ese jugador pierda la concentración. El árbitro pita falta, creo que le saca tarjeta a Yelko por intentar meterse delante del balón y pita la falta, le saca tarjeta y adelante. Decían que era antideportivo... Antideportivo no es llevarse por delante al portero, saltar en todas las situaciones con el codo por delante, antideportivo no es igualar el juego en patadas... Eso no es antideportivo", se quejó finalmente el técnico local.

"Yo creo que por los dos lados había tensión, por los dos lados sabíamos lo que nos jugábamos todos y puedo entender, soy empático y sé lo que pueden sentir en el banquillo contrario porque a mí también me jode perder, y sobre todo cuándo nos jugamos mucho", afirmó.

En cuanto al análisis más concreto del encuentro, Yago aseguró que "creo que se ha visto un partido de otra categoría" y que "todos han estado de diez", aunque ha destacado a tres de sus hombres porque "el Ponteveda ha

estado muy bien defensivamente y creo que hoy Edu, Pelayo e Igor nos han dado los tres puntos".

"Tuvieron ocasiones, hay que ser claro, con el 1-0 sobre todo hay una que quita Héctor bajo palos. Pero creo que, en la primera parte, les generamos problemas y les hicimos correr", mientras que "en la segunda parte ya se jugó a otra cosa totalmente diferente".

Yago Iglesias mira ahora con optimismo al futuro, pero no pierde la prudencia, ya que "todavía quedan 21 puntos por delante", y además "tenemos que ir a Bergantiños, que está peleando por un play-off, tenemos que ir a Salamanca... Y es que cada punto de los 56 que tenemos cuesta un huevo, hay que darle valor", finalizó el técnico.