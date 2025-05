Irene García deja el Poio Pescamar después de siete temporadas: "Ojalá algún día nos reencontremos"

Primera baja confirmada, e importante, en el próximo proyecto deportivo del Poio Pescamar, y que se produce a pocos días de que la competición llegue a su fin.

Su capitana, Irene García, no seguirá en el equipo después de siete temporadas consecutivas en A Seca.

"Tras siete años en el club que me dio la oportunidad de estar en Primera he decidido no continuar la próxima temporada", explica la propia futbolista en un vídeo compartido por el club conservero.

Se va con un récord, el de más temporadas consecutivas con el Poio Pescamar en la máxima categoría, y habiendo acumulado en este tiempo más de 200 partidos oficiales con la camiseta rojilla.

Ha sido protagonista además en la pista de dos títulos de Copa Galicia, y también en los subcampeonatos de Copa de la Reina y Supercopa, así como en las participaciones en el play-off por el título.

Irene ha querido agradecer a la afición "estar siempre ahí", así como a compañeras y personas que han apostado por ella en los últimos años.

"Voy a echar de menos Poio, porque siempre va a ser un sitio especial", asegura en su despedida.

No sin antes dejar una puerta abierta a que el futuro le vuelva a traer por A Seca, y es que "sé que se vienen cosas muy bonitas y ojalá algún día nos reencontremos".