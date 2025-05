Jéssica Bouzas avanza a segunda ronda del WTA 1.000 de Roma

Importante victoria la conseguida este martes por Jéssica Bouzas en su estreno en el cuadro principa del WTA 1.000 de Roma, uno de los principales torneos de la temporada en tierra batida.

La tenista arousana ha avanzado a segunda ronda de cuadro tras superar una dura batalla frente a la estadounidense Ann Li, número 59 del ránking mundial.

Fueron 2 horas y 20 minutos de intenso partido decidido en el desempate.

Bouzas se llevó la primera manga por 6-3, pero cedió en la segunda por 5-7.

Después resistió cuando iba en desventaja, con su rival llegando a sacar para cerrar el partido, para forzar el tie break y acabar venciendo en un partido que confirma las buenas sensaciones mostradas hace pocos días en el WTA.1000 de Madrid.

Con Roland Garros ya cada vez más cerca, Jéssica Boouzas buscará llegar lo más lejos posible en Roma, aunque en segunda ronda le espera una dura rival.

Esa tenista será la ucraniana Elina Svitolina, actual número 14 de las listas pero que ha llegado a ser la tercera mejor del Mundo.

first main draw win in Rome 👏



Jessica Bouzas Maneiro takes the pivotal points to defeat Li 6-3, 5-7, 7-6(3) and will face Svitolina in the second round!#IBI25pic.twitter.com/mCnFOiMQrR