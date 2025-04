Jéssica Bouzas lidera por primera vez a España en la Billie Jean King Cup: "Debo apoyarme muchísimo en el equipo"

Por primera vez en su carrera, Jéssica Bouzas liderará a la Selección Española en la máxima competición internacional femenina de tenis por equipos, la Billie Jean King Cup.

Tras su convocatoria el pasado año para la fase final en Málaga, en la que no llegó a saltar a la pista, esta vez la arousana acude a la llamada de la Selección como número uno del equipo, y sí participará como principal baza de la España que dirige desde esta temporada Carla Suárez.

Lo hará en Ostrava, República Checa, en el grupo B de la competición que medirá al combinado nacional este viernes 11 de abril con Brasil y el sábado 12 con la selección local.

Antes, y tras una toma de contacto con la pista de juego, Jéssica y el resto de la Selección Española afrontaron el 'media day' previo a la competición.

Allí la actual número 69 del ránking mundial desveló, en declaraciones recogidas por la Rea Federación Española de Tenis, sus sensaciones antes del torneo, asegurando que "debo apoyarme muchísimo en el equipo, porque es una competición en la que vamos todos a una y creo que es algo fundamental, sobretodo para mí porque me gusta sentir ese respaldo".

Para suplir su falta de experiencia en la Billie Jean King Cup, Bouzas se mostró convencida de que "todo el equipo me va a apoyar muchísimo, me va a ayudar en todo momento y me hará sacar esa energía para hacerlo todo lo mejor posible".

Además, en cuanto a la superficie de juego, reconoció que "tenía un poco esa incertidumbre de saber cómo iba a ser porque cada pista es diferente y la verdad es que creo que me estoy adaptando bien".

Unos nervios que desaparecerán en cuanto arranque su primer partido, que podrá seguirse en directo a través del canal Teledeporte.