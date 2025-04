Jéssica Bouzas lidera por primeira vez a España na Billie Jean King Cup: "Debo apoiarme moitísimo no equipo"

Por primeira vez na súa carreira, Jéssica Bouzas liderará á Selección Española na máxima competición internacional femenina de tenis por equipos, a Billie Jean King Cup.

Tras a súa convocatoria o pasado ano para a fase final en Málaga, na que non chegou a saltar á pista, esta vez a arousá acode á chamada da Selección como número un do equipo, e si participará como principal baza da España que dirixe desde esta tempada Carla Suárez.

Farao en Ostrava, República Checa, no grupo B da competición que medirá ao combinado nacional este venres 11 de abril con Brasil e o sábado 12 coa selección local.

Antes, e tras unha toma de contacto coa pista de xogo, Jéssica e o resto da Selección Española afrontaron o 'media day' previo á competición.

Alí a actual número 69 do ranking mundial desvelou, en declaracións recollidas pola Rea Federación Española de Tenis, as súas sensacións antes do torneo, asegurando que "debo apoiarme moitísimo no equipo, porque é unha competición na que imos todos a un tempo e creo que é algo fundamental, abrigo para min porque me gusta sentir ese respaldo".

Para suplir a súa falta de experiencia na Billie Jean King Cup, Bouzas mostrouse convencida de que "todo o equipo vaime a apoiar moitísimo, vaime a axudar en todo momento e farame sacar esa enerxía para facelo todo o mellor posible".

Ademais, en canto á superficie de xogo, recoñeceu que "tiña un pouco esa incerteza de saber como ía ser porque cada pista é diferente e a verdade é que creo que me estou adaptando ben".

Uns nervios que desaparecerán en canto arranque o seu primeiro partido, que poderá seguirse en directo a través da canle Teledeporte.