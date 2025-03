La 'Marea Granate' dispondrá de 300 entradas para el Bergantiños-Pontevedra

As Eiroas vivirá el próximo domingo 30 de marzo (17.00 horas) un auténtico desembarco de aficionados del Pontevedra Club de Fútbol para apoyar a su equipo ante un encuentro que puede acercarlo un poco más al ascenso.

La 'Marea Granate' se prepara para el que coincide además como uno de los desplazamientos más cómodos del año, y ante la expectación generada el rival de los pontevedreses, el Bergantiños, ha decidido enviar más entradas a las oficinas del Estadio Municipal de Pasarón.

Serán finalmente 300 los billetes garantizados para la Marea Granate, que será ubicada en una pequeña grada detrás de una de las porterías de As Eiroas.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | 📄



En relación á venda de entradas para o partido deste domingo (17:00) contra o líder, o @PontevedraCFSAD.



Cerca de la mitad de esos seguidores se desplazarán a Carballo en autobús, entre los autocares fletados por el Pontevedra y el que prepara el colectivo Siareirxs Granates.

El resto serán aficionados que viajarán por su cuenta, y que desde las 9.00 horas de este jueves podrán hacerse con una entrada en las oficinas del club pontevedrés.

El precio de las localidades es de 15 euros para el público adulto, 10 euros para seguidores de 11 a 17 años y 5 euros para los menores de entre 6 y 10 años (menores de 5 años gratis).

La venta directa por parte del Pontevedra no evita que los aficionados granates puedan acudir directamente el domingo a las taquillas de As Eiroas, pero el Bergantiños, que ha activado una promoción para sus abonados, explica que "non podemos asegurar que non se esgoten antes do inicio debido a que o aforo se complete".

De hecho el club de Carballo pide a sus aficionados que acudan a la venta anticipada, recordando que cada socio podrá llevar un acompañante al partido por 5 euros.