A 'Marea Granate' disporá de 300 entradas para o Bergantiños-Pontevedra

As Eiroas vivirá o vindeiro domingo 30 de marzo (17.00 horas) un auténtico desembarco de afeccionados do Pontevedra Club de Fútbol para apoiar o seu equipo ante un encontro que pode achegalo un pouco máis ao ascenso.

A 'Marea Granate' prepárase para o que coincide ademais como un dos desprazamentos máis cómodos do ano, e ante a expectación xerada o rival dos pontevedreses, o Bergantiños, decidiu enviar máis entradas ás oficinas do Estadio Municipal de Pasarón.

Serán finalmente 300 os billetes garantidos para a Marea Granate, que será situada nunha pequena bancada detrás dunha das portarías das Eiroas.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | 📄



En relación á venda de entradas para ou partido deste domingo (17:00) contra ou líder, ou PontevedraCFSAD .



🔴🔵 pic.twitter.com/E4EXw1hwui — Bergantiños FC ( BerganFC) March 26, 2025

Preto da metade deses seguidores desprazaranse a Carballo en autobús, entre os autocares fretados polo Pontevedra e o que prepara o colectivo Siareirxs Granates.

O resto serán afeccionados que viaxarán pola súa conta, e que desde as 9.00 horas deste xoves poderán facerse cunha entrada nas oficinas do club pontevedrés.

O prezo das localidades é de 15 euros para o público adulto, 10 euros para seguidores de 11 a 17 anos e 5 euros para os menores de entre 6 e 10 anos (menores de 5 anos de balde).

A venda directa por parte do Pontevedra non evita que os afeccionados granates poidan acudir directamente o domingo aos despachos de billetes das Eiroas, pero o Bergantiños, que activou unha promoción para os seus abonados, explica que "non podemos asegurar que non se esgoten antes do inicio debido a que o aforo se complete".

De feito o club de Carballo pide aos seus afeccionados que acudan á venda anticipada, lembrando que cada socio poderá levar un acompañante ao partido por 5 euros.