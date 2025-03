A un punto de asegurar matematicamente o play-off... e o billete para a Copa do Rei

O Pontevedra Club de Fútbol avanza con paso firme cara ao seu obxectivo de lograr o ascenso directo a Primeira RFEF, pero polo camiño os granates van asegurando metas secundarias.

É o que pode conseguir a próxima xornada de liga se logra puntuar no campo do Bergantiños (domingo 30, 17.00 horas), un resultado que achegaría tamén un pouco máis o primeiro posto de grupo de maneira matemática grazas á vantaxe que conseguiu abrir o equipo en apenas unha semana co seu principal rival, o Numancia.

Mirando máis abaixo, o Pontevedra conta actualmente con 17 puntos de vantaxe sobre o sexto clasificado, que curiosamente é o propio Bergantiños e que sería o primeiro equipo que quedaría sen poder disputar o play-off de ascenso.

Todo iso con só 18 puntos en xogo máis, polo que un empate nas Eiroas o domingo, ou un triunfo, suporía a clasificación asegurada para o play-off a cinco xornadas do final da liga.

Iso leva ademais un premio extra, e é o billete para a próxima edición da Copa do Rei, que disputarán os cinco mellores equipos da tempada en cada un dos grupos de Segunda RFEF.

Non é un premio menor, e sábeo ben un Pontevedra que esta tempada se asegurou uns importantes ingresos extraordinarios por recibir en Pasarón a tres equipos de Primeira División como foron Villarreal, Mallorca e Getafe.

A iso sumáronse ademais as alegrías deportivas que deu o Torneo do K.O. chegando até os oitavos de final e facendo vibrar a toda a cidade.

En canto á liga, unha vitoria en Carballo unida a eventuais tropezos de Fabril ou Avilés poderían supor esta semana asegurar tamén xa, como mínimo, finalizar a liga na cuarta posición como peor resultado, e moi preto de pechar a terceira, deixando o Numancia como único rival que podería alcanzarlle na táboa.