La plantilla del Pontevedra quiere "ya" el ascenso "para no tener luego que sacar el extintor y apagar fuegos"

¿Hace cuentas el vestuario del Pontevedra Club de Fútbol sobre cuándo podrá certificar de manera matemática el ascenso a Primera RFEF?

Edu Sousa ha roto con lo establecido al reconocer que, con 8 puntos de ventaja y sólo 12 más en juego, "sí, no hay que esconderse ya estas alturas".

"Tenemos ganas de que esto no se escape, porque el equipo ha trabajado un montón y no me refiero a esta temporada. Me acuerdo mucho de la temporada pasada y llevamos casi dos anos fubolísticos trabajando e preparándonos mucho para llegar a un momento como el que tenemos ahora", ha defendido el guardameta este miércoles desde la sala de prensa del Estadio Municipal de Pasarón.

El arquero cree que "la gente que está en el día a día con nosotros, en el momento que suceda, si sucede, también se merece vivirlo. Quiero que sean partícipes de todo esto", ha explicado en relación a la posibilidad de celebrar el ascenso en casa, en Pasarón, o ya este mismo fin de semana en Salamanca si se dan los resultados adecuados.

Lo ideal sería sin duda festejar arropado por toda la parroquia granate, pero la realidad es que "lo quiero ya. Cuanto antes", ha reconocido Edu para "para no tener luego que sacar el extintor y apagar fuegos".

Eso supondría, como condición indispensable, sumar el triunfo en el Helmántico en el que será "un partido difícil, porque las circunstancias que tienen ellos allí te invitan a pensar que el partido se lo tomarán como una final, y con el ambiente que van a tener en su campo, sé que va a ser complicado", ha analizado el 1 granate.

Además el Salamanca llegará con un nuevo entrenador, un aspecto del que quiere pasar "un poco de puntillas, porque lo que nos realmente ocupa es prepararnos bien para poder hacer un buen partido".

A nivel individual Edu Sousa atraviesa un gran momento de forma, y preguntado sobre su interés en renovar contrato con el Pontevedra para la próxima temporada, esperando que sea en Primera RFEF, el guardameta no ha escondido que "ya lo dije sempre, mi idea al volver era seguir aquí, continuar aquí, quedarme.

"No tengo problema en que se sepa. Siento al club y siento la ciudad", ha añadido, aunque será un aspecto que se aclarará una vez conseguido el objetivo.