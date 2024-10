Remontada granate contra el Rayo Cantabria con dedicatoria a Churre

Remontada con garra y orgullo la conseguida este domingo por el Pontevedra Club de Fútbol ante el Rayo Cantabria. El conjunto santanderino se adelantó en el minuto 6 con un gol de Ángel Pérez, pero Chiqui y Dalisson se encargaron de voltear el resultado para dejar los tres puntos en Pasarón y lograr así una victoria que sabe a gloria y que sirvió para homenajear a Churre de la mejor manera.

Precisamente debido a la ausencia del defensor marinense, Yago Iglesias se vio obligado no solo a modificar el once, sino a mover a los jugadores de su posición habitual. Así, Garay pasó a ser la pareja de Mario en el centro de la defensa; Fontán, ya recuperado de su lesión, ocupó el lateral derecho y Marqués el izquierdo. Cambil y Iago Novo compartieron línea en el centro, con Yelko más adelantado. Álex en banda izquierda, Chiqui en derecha y Dalisson en punta.

Empezó el partido cuesta arriba para el conjunto granate, que se vio con el marcador en contra cuando apenas habían transcurrido los primeros seis minutos de juego. El Rayo Cantabria pilló a la defensa adelantada y Ángel Pérez ganó en velocidad, recortó a Garay dentro del área y desniveló la balanza a favor de su equipo.

No tardó sin embargo en reaccionar el Pontevedra, que no quería que el partido se le fuera de las manos y pasó, esta vez sí, a dominar la pelota y pisar con insistencia el área rival. De hecho, incluso llegó a reclamar un penalti sobre Yelko en el minuto 11, pero el colegiado no vio nada.

Continuaron los granates haciendo su juego y asediando la portería del equipo santanderino y antes de que se cumpliera el cuarto de hora de juego, Chiqui desató la euforia en Pasarón. Centro raso de Álex González al segundo palo que el once cruzó lo justo para que Dani Atanes no llegara y así devolver las tablas al marcador.

La presencia del Pontevedra en campo del Rayo Cantabria era continua, pero no lograba encontrar puerta pese a disfrutar de dos claras ocasiones de Dalisson. La primera, a la media hora después de un centro de Chiqui, pero el hoy delantero remató demasiado encimado por un defensor y no vio puerta. La siguiente y más clara fue en el 37, cuando el conjunto granate filtró un balón al área visitante. La defensa rechazó el cuero y Dali lo cazó, pero su disparo se fue un poco cruzado y dio en la madera.

En la segunda mitad el dominio de los de Yago Iglesias continuó. El técnico introdujo a Rufo en el verde en lugar de Marqués, que tenía amarilla, y atrasó a Álex al lateral izquierdo, pasando el madrileño a la punta y Dalisson a la banda zurda.

Pese a los cambios, el Pontevedra tardó más de quince minutos en volver a generar peligro claro en la portería cántabra. Eso sí, una vez retomó el asedio, no cesó, y las ocasiones empezaron a caer de todas las formas.

Pero en portería, muy seguro bajo palos, estaba Dani Atanes, quien se encargó de salvar a su equipo con grandes paradas. Una de ellas fue a Yelko, que apareció desde atrás para cabecear un centro medido de Chiqui que desvió a córner y acto seguido, desde el suelo, sacó una mano vital para despejar un balón muerto que cazó Rufo en el área pequeña.

Lo siguió intentando el Pontevedra y pronto llegó el ansiado premio. Yelko, que minutos antes había tenido una clarísima delante del portero, pasó a asistir a Dalisson dentro del área. El cántabro enganchó el esférico y lo cruzó lo justo para enchufarlo en el interior de la portería y subir así el 2-1 al marcador con dedicatoria especial a Churre incluida.

Quedaban todavía más de quince minutos por disputarse pero el partido ya estaba donde los locales querían. Edu Sousa apenas tenía trabajo en su campo y el Pontevedra tampoco generó peligro en portería rival, dejando que el cronómetro siguiera corriendo a su favor para reencontrarse con un nuevo triunfo delante de su afición que sabe a gloria.

Sí que es verdad que en el tiempo de descuento Xabi Dominguez reclamó un penalti que, en caso de anotarlo, supondría el 3-1, pero el árbitro decidió no penalizarlo.

Con este triunfo los granates recortan a sólo dos puntos la distancia con el líder tras el empate del Numancia en Salamanca.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa; Javi Fontán (Igor, min. 86), Mario, Cambil, Álex González, Iago Novo (Xabi Domínguez, min. 64), Yelko, Chiqui (Samu Mayo, min. 86), Dalisson, Garay, Marqués (Rufo, min. 45).

RAYO CANTABRIA (1): Dani Atanes; Entrecanales, Gomeza, Izan (Lomas, min. 83), Dani González, Baldrich (Mario Fuente, min. 64), Ángel Pérez, Marcos Fernández (Néstor, min. 64), Aitor (Isaac Obeng, min. 58), Diego Díaz (Chino, min. 64), Salinas.

Árbitro: Álvaro Sahelices Puga, auxiliado en bandas por Javier Gurpegui Güevea y Andrés Aurelio González (Asturias). Amonestaron a Marqués (35'), Xabi Domínguez (65') en el Pontevedra, y a Marcos Fernández (45'), Néstor (75') en el Rayo Cantabria.

Goles: 0-1, Ángel Pérez (minuto 6); 1-1, Chiqui (minuto 14); 2-1, Dalisson (minuto 76).

Incidencias: Partido de la jornada 8 de liga en Segunda RFEF disputado en el Estadio Municipal de Pasarón ante 2.054 espectadores. Lupe Murillo depositó en Fondo Sur un ramo en la butaca de un abonado fallecido, y en Preferencia le hizo entrega de un cuadro conmemorativo al abonado de mayor edad.