Remonta granate contra o Rayo Cantabria con dedicatoria a Churre

Remonta con garra e orgullo a conseguida este domingo polo Pontevedra Club de Fútbol ante o Rayo Cantabria. O conxunto santanderino adiantouse no minuto 6 cun gol de Ángel Pérez, pero Chiqui e Dalisson encargáronse de voltear o resultado para deixar os tres puntos en Pasarón e lograr así unha vitoria que sabe a gloria e que serviu para homenaxear a Churre da mellor maneira.

Precisamente debido á ausencia do defensor marinense, Yago Iglesias viuse obrigado non só a modificar o once, senón a mover os xogadores da súa posición habitual. Así, Garay pasou a ser a parella de Mario no centro da defensa; Fontán, xa recuperado da súa lesión, ocupou o lateral dereito e Marqués o esquerdo. Cambil e Iago Novo compartiron liña no centro, con Yelko máis adiantado. Álex en banda esquerda, Chiqui en dereita e Dalisson en punta.

Empezou o partido costa arriba para o conxunto granate, que se viu co marcador en contra cando apenas transcorreran os primeiros seis minutos de xogo. O Rayo Cantabria colleu a defensa adiantada e Ángel Pérez gañou en velocidade, recortou a Garay dentro da área e desnivelou a balanza a favor do seu equipo.

Non tardou con todo en reaccionar o Pontevedra, que non quería que o partido se lle fose das mans e pasou, esta vez si, a dominar a pelota e pisar con insistencia a área rival. De feito, mesmo chegou a reclamar un penalti sobre Yelko no minuto 11, pero o colexiado non viu nada.

Continuaron os granates facendo o seu xogo e asediando a portaría do equipo santanderino e antes de que se cumprise o cuarto de hora de xogo, Chiqui desatou a euforia en Pasarón. Centro raso de Álex González ao segundo pau que o once cruzou o xusto para que Dani Atanes non chegase e así devolver as táboas ao marcador.

A presenza do Pontevedra en campo do Rayo Cantabria era continua, pero non lograba atopar porta a pesar de gozar de dúas claras ocasións de Dalisson. A primeira, á media hora despois dun centro de Chiqui, pero o hoxe dianteiro rematou demasiado encimado por un defensor e non viu porta. A seguinte e máis clara foi no 37, cando o conxunto granate filtrou un balón á área visitante. A defensa rexeitou o coiro e Dali cazouno, pero o seu disparo foise un pouco cruzado e deu na madeira.

Na segunda metade o dominio dos de Yago Iglesias continuou. O técnico introduciu a Rufo no verde en lugar de Marqués, que tiña amarela, e atrasou a Álex ao lateral esquerdo, pasando o madrileño á punta e Dalisson á banda zurda.

A pesar dos cambios, o Pontevedra tardou máis de quince minutos en volver xerar perigo claro na portaría cántabra. Iso si, unha vez retomou o asedio, non cesou, e as ocasións empezaron a caer de todas as formas.

Pero en portaría, moi seguro baixo paus, estaba Dani Atanes, quen se encargou de salvar o seu equipo con grandes paradas. Unha delas foi a Yelko, que apareceu desde atrás para cabecear un centro medido de Chiqui que desviou a córner e acto seguido, desde o chan, sacou unha man vital para despexar un balón morto que cazou Rufo na área pequena.

Seguiuno tentando o Pontevedra e pronto chegou o ansiado premio. Yelko, que minutos antes tivera unha clarísima diante do porteiro, pasou a asistir a Dalisson dentro da área. O cántabro enganchou o esférico e cruzouno o xusto para enchufalo no interior da portaría e subir así o 2-1 ao marcador con dedicatoria especial a Churre incluída.

Quedaban aínda máis de quince minutos por disputarse pero o partido xa estaba onde os locais querían. Edu Sousa apenas tiña traballo no seu campo e o Pontevedra tampouco xerou perigo en portaría rival, deixando que o cronómetro seguise correndo ao seu favor para reencontrarse cun novo triunfo diante da súa afección que sabe a gloria.

Si que é verdade que no tempo de desconto Xabi Dominguez reclamou un penalti que, en caso de anotalo, suporía o 3-1, pero o árbitro decidiu non penalizalo.

Con este triunfo os granates recortan a só dous puntos a distancia co líder tras o empate no Numancia en Salamanca.

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa; Javi Fontán (Igor, min. 86), Mario, Cambil, Álex González, Iago Novo (Xabi Domínguez, min. 64), Yelko, Chiqui (Samu Maio, min. 86), Dalisson, Garay, Marqués (Rufo, min. 45).

Rayo CANTABRIA (1): Dani Atanes; Entrecanales, Gomeza, Izan (Lomas, min. 83), Dani González, Baldrich (Mario Fuente, min. 64), Ángel Pérez, Marcos Fernández (Néstor, min. 64), Aitor (Isaac Obeng, min. 58), Diego Díaz (Chinés, min. 64), Salinas.

Árbitro: Álvaro Sahelices Puga, auxiliado en bandas por Javier Gurpegui Güevea e Andrés Aurelio González (Asturias). Amoestaron a Marqués (35'), Xabi Domínguez (65') no Pontevedra, e a Marcos Fernández (45'), Néstor (75') no Rayo Cantabria.

Goles: 0-1, Ángel Pérez (minuto 6); 1-1, Chiqui (minuto 14); 2-1, Dalisson (minuto 76).

Incidencias: Partido da xornada 8 de liga en Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 2.054 espectadores. Lupe Murillo depositou en Fondo Sur un ramo na butaca dun abonado falecido, e en Preferencia fíxoselle entrega dun cadro conmemorativa ao abonado de maior idade.