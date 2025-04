Teresa Portela renuncia al Selectivo y carga contra la Federación: "No es un momento fácil"

Terremoto en el piragüismo español, gallego y pontevedrés. Teresa Portela ha anunciado su decisión de no acudir al control selectivo que la Real Federación Española de Piragüismo va a celebrar los días 10 y 11 de abril en Sevilla.

Se trata de una cita clave para la composición de las embarcaciones que representarán a España en las grandes competiciones internacionales de la temporada, empezando por las copas del Mundo pero acabando en Europeo y Mundial.

Renuncia a esa posibilidad una deportista que es toda una leyenda, siete veces olímpica, y lo hace dando sus razones y criticando los criterios impuestos por la Federación.

"He tomado la difícil decisión de no asistir a este Selectivo. Ha sido una decisión muy meditada y resultado de distintas circunstancias que me gustaría compartir con total transparencia", afirma Portela en un vídeo compartido a través de sus redes sociales.

"Según los criterios actuales de la Federación Española para formar parte del K4, sería necesario clasificarse entre las 12 primeras deportistas en barco individual. Eso supone integrarse en el equipo nacional cuya base ahora mismo se ha trasladado a Sevilla", explica la palista tras el cambio de sede del equipo femenino nacional, que en el anterior ciclo olímpico había establecido su base en Pontevedra.

"Esta condición no la contemplo. Para mí es inviable tener que trasladarme y es que desde hace 11 años mi día a día ha supuesto un desafío constante para poder equilibrar la conciliación entre mi vida familiar y mi carrera deportiva", añade.

"No es un momento fácil, quizás de decepción, de sorpresa, y es que durante los últimos meses he preferido no pronunciarme públicamente priorizando mi bienestar y tratando de no afectar a otras personas", afirma Teresa defendiendo que existen otras opciones, como plantear una competición abierta de selección a la que pueda presentarse "cualquier chica de cualquier rincón de España".

En sus explicaciones Teresa Portela critica además la ausencia de entrenador desde el inicio de temporada, al no crearse el Equipo Nacional Absoluto, por lo que "hemos estado sin una planificación adecuada acorde al alto rendimiento".

Pese a esta desagradable situación, la deportista pontevedresa no se rinde y no piensa ni mucho menos en la retirada, ya que "la vida está llena de retos", y en su caso "sigo entrenando con ilusión en busca de uno nuevo".