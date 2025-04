Teresa Portela renuncia ao Selectivo e carga contra a Federación: "Non é un momento fácil"

Terremoto no piragüismo español, galego e pontevedrés. Teresa Portela anunciou a súa decisión de non acudir ao control selectivo que a Real Federación Española de Piragüismo vai celebrar os días 10 e 11 de abril en Sevilla.

Trátase dunha cita clave para a composición das embarcacións que representarán a España nas grandes competicións internacionais da tempada, empezando polas copas do Mundo pero acabando en Europeo e Mundial.

Renuncia a esa posibilidade unha deportista que é toda unha lenda, sete veces olímpica, e faino dando as súas razóns e criticando os criterios impostos pola Federación.

"Tomei a difícil decisión de non asistir a este Selectivo. Foi unha decisión moi meditada e resultado de distintas circunstancias que me gustaría compartir con total transparencia", afirma Portela nun vídeo compartido a través das súas redes sociais.

"Segundo os criterios actuais da Federación Española para formar parte do K4, sería necesario clasificar entre as 12 primeiras deportistas en barco individual. Iso supón integrarse no equipo nacional cuxa base agora mesmo trasladouse a Sevilla", explica a padexeira tras o cambio de sede do equipo feminino nacional, que no anterior ciclo olímpico establecera a súa base en Pontevedra.

"Esta condición non a contemplo. Para min é inviable ter que trasladarme e é que desde hai 11 anos o meu día a día supuxo un desafío constante para poder equilibrar a conciliación entre a miña vida familiar e a miña carreira deportiva", engade.

"Non é un momento fácil, quizais de decepción, de sorpresa, e é que durante os últimos meses preferín non pronunciarme publicamente priorizando o meu benestar e tratando de non afectar a outras persoas", afirma Teresa defendendo que existen outras opcións, como expor unha competición aberta de selección á que poida presentarse "calquera moza de calquera recuncho de España".

Nas súas explicacións Teresa Portela critica ademais a ausencia de adestrador desde o inicio de tempada, ao non crearse o Equipo Nacional Absoluto, polo que "estivemos sen unha planificación axeitada acorde ao alto rendemento".

A pesar desta desagradable situación, a deportista pontevedresa non se rende e non pensa nin moito menos na retirada, xa que "a vida está chea de retos", e no seu caso "sigo adestrando con ilusión en busca dun novo".