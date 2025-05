Yago Iglesias apela a la afición este domingo para "despedir al equipo como se merece"

El entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, compareció en la rueda de prensa previa al último partido de liga, que se disputará el domingo a las 12:00 horas contra el Real Ávila, haciendo balance de las últimas semanas y apelando a la afición para una gran despedida del equipo en Pasarón.

Iglesias reconoció que las dos semanas posteriores al ascenso han sido "raras", marcadas por la dificultad de mantener la concentración y la intensidad tras alcanzar el objetivo. "Después de tantos meses con el objetivo del ascenso, cuando se consigue, es difícil que la gente tenga el nivel de ritmo, intensidad y capacidad de concentración. Por parte del cuerpo técnico también hemos soltado la cuerda, hemos liberado esa tensión, pero tenemos claro que este es el último partido en casa y queremos acabar bien", reconoció.

De hecho, es que a pesar de la abultada derrota en el último encuentro frente a la Gimnástica de Torrelavega, el entrenador granate confía en que el equipo mostrará "la versión a la que estamos acostumbrados" ante el Real Ávila.

"No me gusta perder nunca y puedo entender el nivel del equipo el fin de semana pasado, pero queremos acabar con buen sabor de boca, en un contexto y escenario donde la gente respondió muy bien contra Laredo. Es importante y sería muy bonito que la gente viniera a dar ese último aplauso y cariño al equipo que a lo largo de la temporada les ha dado tantas alegrías", señaló.

Sobre el rival, hay cierta duda de con qué intención vendrá a Pontevedra. "No sé si tienen apercibidos, lesionados... Tirando por las palabras de su entrenador, van con la intención de testarse como preludio del play-off", reconoció, por eso "nosotros esperamos un Ávila que no venga de vacaciones, que venga a jugar de tú a tú y nosotros, como siempre, plantearemos el partido para dejar tres puntos en Pasarón y acabar lo mejor posible", afirmó.

Iglesias también se refirió a la continuidad de la plantilla la próxima temporada. "Independientemente de las decisiones que tome el club, los cambios de temporada a temporada se dan buscando el rendimiento. Va a ser muy difícil, o imposible, que continúe todo el grupo. Este año ha sido muy bueno, con jugadores que continuaron de la temporada pasada y rindieron a un nivel altísimo y jugadores que han venido que son muy buenos y, sobre todo, muy buenas personas. El 80-90 por ciento del éxito del equipo se debe a eso", reconoció.

En este sentido, el entrenador no ocultó su orgullo y satisfacción por el trabajo realizado por toda la plantilla esta temporada. "Desde el cuerpo técnico le damos valor y hay que celebrarlo. Es muy difícil ganar en el fútbol y es muy difícil ascender. El grupo humano de esta temporada es enorme. Para mí, este grupo me ha ayudado como entrenador, por momentos ha sido muy fácil... Más allá de eso, siento admiración por este grupo y creo que es recíproco. Sentimos que hay cariño y que a lo que hemos planteado no han rechistado ni han tenido ninguna duda de nuestras decisiones", declaró.

Finalmente, Yago Iglesias envió "el mismo mensaje que todo el año" a la afición. "El equipo es consciente de que es el último partido juntos, por eso lo queremos disfrutar y sacar adelante. Si alguien va a venir a Pasarón por primera vez, aunque llegue tarde, queremos que tenga claro lo que ha sido el Pontevedra esta temporada y, sobre todo, lo que ha generado. Este equipo lo merece todo, ya son historia de este club y de esta ciudad. Ojalá el domingo tengan la despedida que se merecen", concluyó.