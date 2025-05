Yago Iglesias apela á afección este domingo para "despedir ao equipo como se merece"

O adestrador do Pontevedra, Yago Iglesias, compareceu na rolda de prensa previa ao último partido de liga, que se disputará o domingo ás 12:00 horas contra o Real Ávila, facendo balance das últimas semanas e apelando á afección para unha gran despedida do equipo en Pasarón.

Iglesias recoñeceu que as dúas semanas posteriores ao ascenso foron "raras", marcadas pola dificultade de manter a concentración e a intensidade tras alcanzar o obxectivo. "Despois de tantos meses co obxectivo do ascenso, cando se consegue, é difícil que a xente teña o nivel de ritmo, intensidade e capacidade de concentración. Por parte do corpo técnico tamén soltamos a corda, liberamos esa tensión, pero temos claro que este é o último partido en casa e queremos acabar ben", recoñeceu.

De feito, é que a pesar da avultada derrota no último encontro fronte á Gimnástica de Torrelavega, o adestrador granate confía en que o equipo mostrará "a versión á que estamos afeitos" ante o Real Ávila.

"Non me gusta perder nunca e podo entender o nivel do equipo o fin de semana pasado, pero queremos acabar con bo sabor de boca, nun contexto e escenario onde a xente respondeu moi ben contra Laredo. É importante e sería moi bonito que a xente viñese dar ese último aplauso e agarimo ao equipo que ao longo da tempada deulles tantas alegrías", sinalou.

Sobre o rival, hai certa dúbida de con que intención virá a Pontevedra. "Non sei si teñen apercibidos, lesionados... Tirando polas palabras do seu adestrador, van coa intención de testarse como preludio do play-off", recoñeceu, por iso "nós esperamos un Ávila que non veña de vacacións, que veña xogar de ti a ti e nós, como sempre, exporemos o partido para deixar tres puntos en Pasarón e acabar o mellor posible", afirmou.

Iglesias tamén se referiu á continuidade do plantel a próxima tempada. "Independentemente das decisións que tome o club, os cambios de tempada a tempada danse buscando o rendemento. Vai ser moi difícil, ou imposible, que continúe todo o grupo. Este ano foi moi bo, con xogadores que continuaron da tempada pasada e renderon a un nivel altísimo e xogadores que viñeron que son moi bos e, sobre todo, moi boas persoas. O 80-90 por cento do éxito do equipo débese a iso", recoñeceu.

Neste sentido, o adestrador non ocultou o seu orgullo e satisfacción polo traballo realizado por todo o plantel esta tempada. "Desde o corpo técnico dámoslle valor e hai que celebralo. É moi difícil gañar no fútbol e é moi difícil ascender. O grupo humano desta tempada é enorme. Para min, este grupo axudoume como adestrador, por momentos foi moi fácil... Máis aló diso, sinto admiración por este grupo e creo que é recíproco. Sentimos que hai agarimo e que ao que expuxemos non rechistaron nin tiveron ningunha dúbida das nosas decisións", declarou.

Finalmente, Yago Iglesias enviou "o mesmo mensaxe que todo o ano" á afección. "O equipo é consciente de que é o último partido xuntos, por iso querémolo gozar e sacar adiante. Se alguén vai vir a Pasarón por primeira vez, aínda que chegue tarde, queremos que teña claro o que foi o Pontevedra esta tempada e, sobre todo, o que xerou. Este equipo meréceo todo, xa son historia deste club e desta cidade. Oxalá o domingo teñan a despedida que se merecen", concluíu.