Yago Iglesias: "El fútbol no tiene memoria, pero tenemos que remar todos en la misma línea"

El entrenador del Pontevedra Club de Fútbol, Yago Iglesias, analizó en rueda de prensa el triunfo frente al Langreo, destacando la importancia de la victoria y el trabajo de sus jugadores para remontar el encuentro.

Si bien durante la primera mitad el equipo estuvo desaparecido, condicionado por el estado del terreno y el juego defensivo de los asturianos, después del descanso salió a por los tres puntos, generando "dos acciones muy claras de Brais con llegada desde segunda línea" con las que pudo abrir el marcador.

Sin embargo, fueron los visitantes los que se adelantaron en una transición, obligando al Pontevedra a reaccionar para meterse en el partido. Para el técnico, el enfrentamiento fue hasta el final de los suyos, "el Langreo buscó el juego directo con balones a la espalda, pero estuvimos bien defensivamente. Es una pena, en el cómputo general Edu no hace ninguna parada y nosotros llegamos, generamos, pero no somos capaces de marcar", lamentó.

Yago Iglesias también reconoció que el equipo estaba necesitado de ganar no sólo por la derrota de la pasada jornada, sino porque el Numancia no perdonó y tenía que "reponerse rápido. Hoy el equipo salió con intención de hacer lo que hacemos habitualmente. En la segunda parte fue más incisivo y vertical y generamos ocasiones suficientes para ponernos por delante".

El entrenador granate también habló de las rotaciones en el once y los cambios durante el partido, haciendo especial hincapié en la acumulación de minutos que tienen algunos jugadores y la necesidad de llegar a las últimas jornada en plena forma. "Hoy la gente que entró lo hizo bien, pero fue casualidad que justo le dimos la vuelta después de los cambios", indicó.

Iglesias también aprovechó para criticar algunos comentarios que recibió el equipo después de la derrota frente al Fabril y se refirió a la importancia de la unión entre afición y jugadores para conseguir grandes cosas. "El fútbol no tiene memoria, pero tenemos que remar todos en la misma línea. La temporada es muy larga, y si alguien se cree que por ser el Pontevedra y haber llegado a no se qué ronda de la Copa del Rey vamos a tener la alfombra roja, está equivocado", advirtió.

"Un partido te puede salir mejor o peor, pero durante los 95 minutos todo el mundo tiene que ir en el mismo barco. Cuando la afición aprieta al contrario y aplaude al jugador, el equipo reacciona y se lo devuelve con fútbol y entrega. Si tenemos claro esto, vamos a conseguir grandes cosas", aseguró.

Finalmente, Iglesias habló de la importancia de darse cuenta de que el Pontevedra no es el único equipo que está peleando por ascender, lo va a pasar mal y los jugadores no van a hacer un partido perfecto siempre, pero mientras dure el camino "vamos a disfrutarlo y a ir con todos a muerte, jueguen unos u otros".