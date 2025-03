Abel Losada acusa a la Xunta de "construir un relato victimista para justificar 15 años de brazos cruzados" con el dragado del Lérez

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha acusado a la Xunta de Galicia de "manipular" las conclusiones preliminares del informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), organismo técnico de reconocido prestigio dependiente del gobierno central, sobre el dragado del río Lérez.

Para Losada, la Xunta se ha apresurado a "construir un relato victimista para justificar 15 años de brazos cruzados".

Este jueves la Xunta anunció que el informe recoge en sus conclusiones que el punto E8, conocido comúnmente como punto exterior de Sálvora, "deberá ser considerado prioritario sobre otras alternativas" para el dragado y criticó que este punto es el mismo que se empleaba hasta abril de 2021, cuando el ministerio decidió no autorizar ningún nuevo depósito en él a la espera de un estudio de alternativas.

Al día siguiente, Losada señaló que, tras este informe, "la Xunta se ha quedado sin excusas para seguir procrastinando con el dragado del fondo de la ría de Pontevedra".

Losada considera "un asunto insólito" que una administración autonómica que "lleva demorando 15 años una actuación urgente" ha querido "convencernos de que la elaboración de un estudio técnico por parte de un organismo estatal era una auténtica catástrofe y materia suficiente para abrir otro de esos frentes de confrontación partidista a la que ya estamos acostumbrados".

El Cedex emitió el informe sobre los puntos de vertido 7 meses después de solicitarlo la Xunta. Según indicó Losada, la Xunta presentó la documentación a finales de julio de 2024 y el informe de 200 páginas ya está en manos de Portos de Galicia. "No parece, por lo tanto, que hayan estado perdiendo el tiempo, como sí ha hecho el gobierno gallego en esta última década y media", concluye.

El Cedex estudió tres puntos de vertido para dragados en toda Galicia. Al norte, la zona B, una zona nueva; y la zona E8, zona de vertido tradicional. Y al sur, la llamada zona D.

Según las directrices para el material dragado, la zona E8, en el exterior de Sálvora, utilizada hasta ahora, debe de ser considerada prioritaria sobre las otras alternativas. En todo caso, según consta en el informe y recordó Losada, "las tres localizaciones definidas en este estudio se valoraron como adecuadas".

Al respecto, indicó que a finales del año 2024 manifestaron que tenían 3 millones de euros parados "porque el malvado gobierno de España no les dejaba" realizar los vertidos, pero los presupuestos de la Xunta solo tienen reservada "la típica partida testimonial de 100.000 euros" y los prometidos 3 millones "formaban parte de ese conjunto de partidas plurianuales que nunca sabemos si se van a ejecutar y que en la mayor parte de las ocasiones pues se ejecutan".

Ante esta situación, Losasda recomienda a la Xunta y a Portos de Galicia "que se pongan a trabajar" en cuanto el Miteco emita la autorización administrativa. "Por favor, no más balones fuera", señaló, además de "rogar" al Partido Popular "que a ser posible no me insulte otra vez llamándome gobernador franquista o propagandista fanático", como hizo en estas declaraciones.

Así, en su defensa, el representante del gobierno central en la provincia insistió en que "desde mi ideología, mi adscripción política y mi representación institucional, procuro utilizar siempre argumentos políticos y técnicos para informar a la sociedad".