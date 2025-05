Una avería eléctrica deja sin luz al barrio de Mollavao

Justo cuando se cumple un mes del apagón eléctrico en la España peninsular y Portugal que dejó sin suministro durante horas a millones de ciudadanos, este martes el barrio pontevedrés de Mollavao revive hoy aquel incidente.

Desde primera hora de la mañana Mollavao está sin luz a causa de una avería de Unión Fenosa Distribución (UFD), la distribuidora de electricidad de Grupo Naturgy.

El principal afectado de este cero eléctrico es el de Centro de Especialidades de Mollavao.

La actividad de la Casa del Mar se ha visto alterada por esta incidencia.

Desde el Área Sanitaria de Pontevedra han informado, a las once de la mañana, que Fenosa está habilitando un grupo electrógeno para dar continuidad del servicio asistencial en la Casa del Mar.

A las 11:30 horas se ha reactiva el fluido eléctrico en el centro de especialidades gracias a esta medida de emergencia.

El gerente de Área Sanitaria de Pontevedra O Salnés, José Flores, indicó que este apagón "lógicamente, tuvo una afectación evidente en cuanto los pacientes que no pudieron ser atendidos en esas primeras horas".

"Por lo tanto, se acumuló la actividad y tuvimos que desprogramar algún paciente que será programado para los próximos días sin ningún tipo de problema", añadió.

Desde la entrada en funcionamiento de ese generador auxiliar en la Casa del Mar están trabajando "con total normalidad".

En el primer balance oficial, José Flores informó de "aproximadamente unos 30 pacientes" los que no pudieron ser atendidos conforme su cita en esta mañana y que van a ser citados en próximos días.

El gerente aseguró que "tratamos desde el primer momento de mantener toda la actividad, a la vez que el tiempo corría en nuestra contra" durante esas horas en las que los pacientes se iban acumulando porque estaban citados, llegaban al centro y no podían ser atendidos conforme lo que estaba inicialmente previsto. "Entonces lo que hicimos fue llamar a los pacientes de última hora para que ya no se acercaran al centro", añadió.

"Pedimos disculpas, aunque no fue una avería que dependiera del Área Sanitaria, no dependía del Servizo Galego de Saúde, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas a los pacientes", dijo el gerente que, al mismo tiempo quiso "agradecer muchísimo la paciencia de los profesionales que estaban en el centro esperando a poder atender a los pacientes y no podían porque no tenía luz", manifestó José Flores.