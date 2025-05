Un ciento de árboles sustituyen ejemplares enfermos, rotos o que molestaban al vecindario

Un total de 101 árboles de 13 especies diferentes ocuparán las excavas vacías en 18 calles de los distintos barrios de Pontevedra.

Son ejemplares de especies como liquidambar, prunus, tilos o magnolios que la Concejalía de Servicios urbanos básicos eligió con el objetivo de mejorar la imagen y la vistosidad de las calles.

Con estos nuevos ejemplares, también si busca ofrecer sombra en verano y dejar pasar la luz en invierno.

Habrá nuevos árboles en las calles Espincelo, Gorgullón, Otero Pedraio, Virxinia Pereira, Loureiro Crespo, Rodriguez Seoane, Losada Diéguez, avenida de Marín, Rosalía de Castro, Augusto García Sánchez, Losada Diéguez y Xosé Malva; en las plazas Pintor Arturo Souto, Hospital Provincial y As Regas; y en las zonas de Ciudad de Piedra, Corvaceiras, Placeres y Salgueiriños.

El departamento que gestiona Xaquín Moreda, encargado de la llevanza de los espacios verdes, comenzó este proyecto semanas atrás con la retirada de ejemplares enfermos o que no eran adecuados para los espacios urbanos.

El momento más adecuado para realizar estos trabajos es la primavera, por lo que desde hace unas semanas la concejalía comenzó con la retirada de árboles enfermos como en el caso de los fresnos de la calle Augusto García Sánchez que estaban en un estado sanitario muy deficiente o con una inclinación que los hacía peligrosos.

También se abordó el cambio de arbolado inadecuado para las vías urbanas como en el caso de Rodríguez Seoane y Losada Diéguez. En estas calles había ficus, que son árboles de gran envergadura y que no pierden la hoja, generando molestias y quejas continuas del vecindario debido al tamaño. Estos árboles no son apropiadas para calles pequeñas pues tienen un gran crecimiento y obligan a ser podadas constantemente con los riesgos que supone. Ademáis, al no perder la hoja, tapan la entrada de la luz y se pierde mucha luminosidad en las aceras y en las casas durante el invierno.

Siguiendo el criterio y trabajo iniciado el año pasado en el barrio de Os Salgueiriños y en Rafael Dieste, estos ficus están siendo sustituidos paulatinamente por árboles más apropiados. En este caso, son Magnolias Kobus, que tienen un tamaño menor, son de hoja caduca, tienen raíces poco invasivas y dan flor en primavera.

También se están plantando árboles en las excavas que están vacías bien por haber sido víctimas de vandalismo, como el caso de los Ligustrum de la Ciudad de Piedra que fueron cortados lo pones pie, o bien porque son víctimas de los golpes de los coches, como en Loureiro Crespo o Xosé Malvar.

También se están reponiendo los árboles que partieron durante los temporales del invierno, fundamentalmente durante el Kirk. Están en este grupo el tilo de la avenida de Marín, el metrosidero de As Corvaceiras o los cornus de Placeres, entre otros.