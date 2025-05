El BNG espera que el Gobierno rectifique y negocie la cesión de espacios para abrir Marín al mar

El BNG denuncia la negativa del Ministerio de Defensa a desafectar parte de los terrenos del puerto de Marín y de la Escuela Naval.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y la portavoz municipal en Marín, Lucía Santos, exigen la "cesión inmediata" de estos espacios para conectar la villa con su litoral, ampliar los espacios públicos disponibles y garantizar el uso civil de infraestructuras actualmente no utilizadas para otros fines.

Rego criticó la "falta de compromiso" del Estado con la villa e instó a los ministerios de Defensa y Transportes a "mudar a súa disposición" y facilitar la cesión de terrenos en beneficio de la ciudadanía.

"Abrir o litoral a Marín é unha prioridade para o BNG e a dotación de novos espazos públicos para a veciñanza un dos nosos obxectivos", afirma Rego.

Asimismo, añade que terrenos como los antiguos almacenes del peirao da Ribeira, los de la Avenida de Ourense o los del Paseo Marítimo Alcalde Blanco "están abandonados ou sen uso" y que su recuperación implicaría un efecto social y económico "moi positivo".

La respuesta de los distintos ministerios no convence a la organización nacionalista. Así por ejemplo, alegar la existencia de redes de suministro e infraestructuras vinculadas a la explotación portuaria para el BNG es una "excusa" para no "iniciar un expediente de desafectación" y no les parece "razón suficiente".

Para el BNG, además, el "evidente estado de abandono" de muchos de los terrenos y edificaciones "avalan, máis se cabe, o proxecto de darlle un novo uso público".

Lucía Santos lamenta la negativa a la propuesta de cesión de estos espacios, de los que tanto la Escuela Naval Militar como la Autoridad Portuaria "levan décadas facendo uso sen custe algún".

"Este pasado martes, o concello de A Coruña iniciaba o proceso de licitación para a recuperación da fachada do litoral con espazos cedidos polo porto, por que Marín non?", requiere la portavoz municipal del BNG en Marín.

El BNG mantiene la esperanza de que el Gobierno del Estado rectifique y que cuando esta iniciativa sea llevada a debate en comisión acepte una negociación para la cesión de espacios para el pueblo de Marín. "É de xustiza", evidencia Santos.