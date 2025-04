La CIG se moviliza este 1º de mayo contra el expolio de Galicia y la militarización

La Confederación Intersindical Galega (CIG) en Pontevedra celebrará este jueves 1 de mayo una jornada de movilización en defensa de los derechos de la clase trabajadora gallega y contra las políticas neoliberales que, según denuncia la organización, están provocando el expolio de los recursos de Galiza.

En una rueda de prensa celebrada en la sede de la CIG, el secretario comarcal, Marcos Conde, acompañado de Diana Rodríguez, integrante de la ejecutiva, presentaron los ejes de la convocatoria, que tendrá lugar a las 12.00 horas desde la plaza de A Peregrina en Pontevedra, a la misma hora desde la Praza do Mercado en A Estrada y a las 11.30 horas desde la Casa do Mar en Vilagarcía de Arousa.

Conde señaló que "estamos nun momento de confrontación absoluta" donde "as políticas neoliberais e o capitalismo son os adalides da guerra", fomentando el miedo e incrementando el gasto militar. "Non é investimento en defensa, é compra de armas", denunció.

El representante sindical criticó duramente la falta de un proyecto industrial para Galicia: "Non hai un plan de futuro, non hai grandes proxectos máis alá do Camiño de Santiago e de converter Galiza nunha gran finca de eucaliptos".

En este sentido, mencionó dos ejemplos recientes: el proyecto de Altri, que "transforma a paisaxe galega nun monocultivo de eucalipto sen pechar o ciclo produtivo", y la mina de Doade, que generará "só cen postos de traballo directos" mientras el litio extraído será procesado en Zaragoza, donde se crearán 4.000 empleos.

"Galiza é boa para expoliar e non para montar unha fábrica de baterías?", cuestionó Conde, quien también denunció que "sendo exportadora de enerxía, os beneficios van para outro lado".

La CIG celebrará la manifestación del 1º de Mayo de forma independiente, sin unidad sindical con UGT y CCOO, organizaciones que, según Conde, "xa perderon a condición de clase traballadora" por dar "por boas as últimas reformas de negociación colectiva, as reformas das pensións e as reformas laborais".

La movilización del 1º de mayo en Pontevedra finalizará en la plaza del Teucro, donde se leerá un manifiesto conjunto que será presentado por el sindicato en toda Galicia.

Presentación de la manifestación del 1º de Mayo de la CIGMónica Patxot

CONSECUENCIAS DEL APAGÓN

Por su parte, Diana Rodríguez abordó las consecuencias del apagón eléctrico ocurrido el lunes 29 de abril, señalando las dificultades detectadas en la jornada de este martes: "o problema é que os centros de día están pechados, non hai actividade escolar e hai problemas para poder conciliar".

Rodríguez lamentó que "non temos absolutamente ningún tipo de permiso retribuído para xustificar a posibilidade de quedar na casa, algo que recae sobre todo nas mulleres", y añadió que "vai saír, como sempre, do salario das traballadoras ou terán que recuperar as horas".